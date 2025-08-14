Acuze la adresa lui Ilie Bolojan

„Premierul Taie-Tot blochează finanțarea pe Anghel Saligny, abandonează PNRR și îi împinge pe primari să se îndatoreze, în loc să asigure banii promiși pentru continuarea lucrărilor. Este o insultă la adresa tuturor celor care așteaptă drumuri asfaltate, rețele de apă și canalizare sau școli modernizate. În realitate, Guvernul recunoaște că nu își respectă promisiunile și pasează nota de plată către primării, deci direct în buzunarul cetățenilor deja afectați de scumpiri, taxe și impozite mărite”, a transmis liderul PSD Iași.

Cojocaru susține că programul „Anghel Saligny” fusese conceput ca un sprijin real pentru dezvoltarea locală, însă este acum periclitat de lipsa de fonduri și de o planificare defectuoasă a executivului condus de Bolojan.

Potrivit acestuia, există discuții și despre reducerea sau chiar anularea unor proiecte finanțate prin PNRR, ceea ce ar putea lăsa mii de șantiere abandonate, cu efecte negative asupra economiei locale și calității vieții.

„Vom folosi toate pârghiile parlamentare și administrative pentru a ne asigura că proiectele începute primesc finanțarea necesară. Nu vom permite ca dezvoltarea județului Iași să fie blocată din cauza incompetenței și nepăsării Guvernului PNL”, a mai spus Bogdan Cojocaru.

Și primarii liberali sunt nemulțumiți de măsurile guvernului

El a criticat și atitudinea liderilor PNL Iași, Alexandru Muraru și Costel Alexe, acuzându-i că, în loc să apere interesele comunităților, „se aliniază fără comentarii deciziilor luate la București”.

Potrivit social-democratului, inclusiv primari liberali ar fi nemulțumiți, simțindu-se abandonați de propriul partid și de premierul Taie-Tot.

Guvernul va aproba lista finală a proiectelor finanțate prin PNRR, însă România va avea acces la fonduri europene cu aproape 7 miliarde de euro mai puțin decât se prevăzuse inițial.

În același timp, Ilie Bolojan a avertizat că va demisiona din funcția de premier dacă pachetul doi de măsuri nu va fi adoptat.