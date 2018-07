“Este o mare nemulţumire faţă de modul în care se guvernează această ţară. Eu mâine dau Guvernul în judecată, (…) pentru că nu mi se aprobă un proiect de 340 milioane de euro pe fonduri europene. (…) Am început în 2014 un proiect, un master plan pe apă şi canal de 350 milioane de euro. Au trecut patru ani de zile. La finalul acestui an se încheie sesiunea de depunere a proiectului şi de patru ani de zile s-au făcut 15 verificări. Adică suntem la un pas să pierdem banii, nu din vina mea. Acesta este motivul pentru care dau în judecată Guvernul să ia toate măsurile astfel încât să mi se aprobe proiectul. 340 de milioane de euro înseamnă foarte mult, bani pe care Consiliul Judeţean nu îi are, Consiliul are 50 de milioane de euro buget anual”, a spus Petrache, la Parlament.

Recent, acesta spunea că judeţul Ilfov va fi privat de 340 de milioane de euro pentru apă și canal.

”Din 2014, când am pregătit masterplanul pentru perioada 2014-2020, după opt revizii, nici acum nu am primit acceptul pentru depunerea documentaţiei pentru accesarea fondurilor europene. Am vorbit cu doamna ministru (Rovana Plumb, n.r.), i-am explicat, nu poţi să laşi o comunitate din jurul Bucureştiului, să o privezi de această finanţare. Bugetul Consiliului este undeva la 50 de milioane de euro, iar capacitatea lui investiţională este între 10 şi 15 milioane”, a declarat Marian Petrache (foto) la seminarul „Împreună pentru dezvoltare durabilă – Dezvoltarea regiunii Bucureşti-Ilfov”, organizat de Departamentul de Dezvoltare Durabilă al Secretariatului General al Guvernului.

„Documentele ar fi trebuit să fie luna aceasta la Bruxelles, la aprobare, ca apoi să înceapă licitațiile. Un proiect de o asemenea anvergură necesită timp. Noi voiam ca în 4- 5 ani să-l finalizăm, dar nici acum nu am primit, de la Ministerul Fondurilor Europene, acceptul pentru depunerea documentaţiei”, a mai spus Petrache.

Tot aici, primarul Gabriela Firea a anunțat că municipalitatea va primi în administrare terenul Societăţii Române de Televiziune (SRTv), pentru construirea Spitalului Metropolitan.

