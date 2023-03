Președintele ICR a confirmat pentru Libertatea că a cerut ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, și celui de Externe, Bogdan Aurescu, să aprobe retragerea din funcție a Catincăi Maria Nistor. Potrivit surselor Libertatea din ICR și MAE, momentan, cererea nu a fost încă semnată de cei doi demnitari.

Într-o intervenție la Digi24, ministrul Romașcanu a declarat că așteaptă o demisie de onoare din partea șefei ICR. În caz contrar, a precizat acesta, se vor urma pașii legali. Numirea şi revocarea directorilor şi a directorilor adjuncţi ai ICR sunt proceduri în oglindă: se fac la propunerea preşedintelui Institutului, aprobată de Ministerul Culturii și MAE şi cu avizul comun al Comisiei pentru cultură şi media şi al Comisiei pentru politică externă ale Senatului.

Gestul lui Liviu Sebastian Jicman de a cere revocarea vine pe fondul mai multor controverse în care actrița Catinca Maria Nistor, 34 de ani, a fost implicată de când conduce filiala din Londra, din aprilie 2022.

Cel mai recent, mai mulți oameni de cultură, între care regizoarea Gianina Cărbunariu și artistul Dan Perjovschi, au criticat-o dur după ce în spațiul public a apărut o filmare în care interpretează cântecul „Mocirița”, la sediul instituției, de 1 martie.

Recomandări SCANDALUL RCA. Premierul Ciucă spune că „poate va oferi spațiu pentru Euroins”, după ce ASF a recunoscut că Ambasada Bulgariei a intermediat o întâlnire cu Euroins la Guvern

Chirie de 6.500 de lire pe lună, deși avea la dispoziție un apartament gratuit

În noiembrie anul trecut, Libertatea a dezvăluit că șefa ICR Londra a refuzat un spațiu de locuit gratuit în incinta sediului din capitala londoneză și a închiriat pe banii statului român un apartament de 6.500 de lire sterline pe lună, într-un cartier de lux.

Atunci, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat că va rezilia contractul de închiriere. Ulterior, Libertatea a arătat că MAE nu poate face acest lucru timp de un an, din cauza clauzelor negociate de șefa institutului din Londra, așa că va plăti un total de 78.000 de lire sterline.

La finalul lunii ianuarie, mai multe persoane au fost audiate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), care au fost sesizați cu privire la un potențial abuz în serviciu în cazul închirierii apartamentului șefei ICR Londra.

Șefă la Bulandra, demisă după un protest al actorilor

Înainte de a ajunge șefă la Londra, Nistor a asigurat conducerea interimară a Teatrului Bulandra din București. A fost demisă după un an, în urma unui protest public al actorilor. Noua conducere a instituției a dat-o în judecată sub acuzația că și-ar fi atribuit sume de bani necuvenite. În primă instanță, în septembrie 2021, Tribunalul București a decis să anuleze contractele încheiate pe drepturi de autor și a obligat-o să returneze teatrului aproape 7.000 de euro. Decizia nu este definitivă, Nistor făcând recurs, care are termen pe 4 aprilie.

