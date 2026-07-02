Noile tarife, aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), prevăd un preţ de 11,84 lei/mc pentru apa potabilă şi un tarif de 8,62 lei/mc pentru canalizare-epurare, la care se adaugă TVA de 11%.

În ciuda scumpirilor, reprezentanţii Apa Canal Galaţi au anunţat o măsură care ar putea reduce impactul: diminuarea procentului utilizat pentru calculul tarifelor de canalizare la sub 90% din cantitatea de apă consumată. Cu toate acestea, nu a fost anunţată o dată exactă pentru implementarea acestei măsuri.

Iniţial, noile preţuri ar fi trebuit să fie aplicate de la 1 aprilie 2026, însă implementarea acestora a fost amânată cu trei luni, datorită măsurilor de reducere a consumului de energie electrică.

Conform operatorului regional, ajustarea tarifelor pentru apă şi canalizare este parte a Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru perioada 2023-2027.

Această creştere este o condiţie pentru accesarea şi păstrarea fondurilor europene destinate modernizării infrastructurii.

Apa Canal Galaţi derulează proiecte în valoare de peste 480 de milioane de lei, finanţate din fonduri europene, iar în ultimii ani a investit peste 520 de milioane de euro în modernizarea reţelelor.

Operatorul regional subliniază că toate investiţiile şi lucrările de modernizare sunt finanţate exclusiv din venituri proprii, fără sprijin financiar din partea bugetelor locale.

În ultimii cinci ani, Apa Canal Galaţi spune că a reinvestit aproape 90% din profit în modernizarea infrastructurii, realizând lucrări de peste 82 de milioane de lei. În 2026, compania are planificate investiţii proprii în valoare de 51,3 milioane de lei.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE