Decizia G7 de a elibera rezerve mari de petrol ieftinește motorina pe piețele angro. Care este efectul la pompă

Prețul motorinei scade pe piețene angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%, potrivit TVR Info.

Totuși, impactul asupra consumatorilor variază în funcție de țară.

Efectele au fost vizibile mai întâi pe piețele de țiței, unde prețul petrolului Brent a scăzut cu aproximativ 1,8%, ajungând la 100,50 dolari pe baril.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a explicat că măsura presupune eliberarea a până la 100 de milioane de barili de motorină și țiței în următoarele patru luni.

„S-a decis eliberarea unor rezerve strategice de motorină și țiței. Această acțiune va fi coordonată de Agenția Internațională pentru Energie, care se va reuni în următoarele (...) zile pentru a organiza acest demers. Obiectivul este eliberarea a până la 100 de milioane de barili de motorină și țiței într-un interval de patru luni”, a declarat Macron.

Decizia G7 de eliberare din rezervele de petrol a venit pe fondul disputelor comerciale dintre SUA și Uniunea Europeană, cunoscute drept „războiul motorinei”.

Președintele american Donald Trump a anunțat că SUA nu vor mai opri exporturile de motorină către Europa, așa cum amenințase anterior.

„Europa dispune de cantități mari de motorină și va avea o contribuție majoră la nivel mondial. La fel vom proceda și noi. Nu vom impune interdicția asupra exporturilor. Vom face ceea ce trebuie făcut”, a declarat Trump.