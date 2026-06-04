Cât costă un litru de benzină și motorină, joi, 4 iunie 2026, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

În cele cinci orașe monitorizate, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, costurile minime la benzină și motorină nu s-au schimbat mult în ultimele 24 de ore, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro. Se poate observa că la Cluj, benzina se vinde la același preț cu motorina, respectiv 9,49 de lei/l.

Cea mai ieftină benzina standard din București se vinde azi cu 9,62 de lei/l, cea mai ieftină motorină costă 9,53 de lei/l.

Foto: Libertatea

Cât costă benzina în București, joi, 4 iunie 2026

În București, benzina standard pornește joi de la 9,62 de lei/l, același preț menținut încă de vineri, și se găsește la stațiile Petrom.

Socar menține costurile încă de joi, astfel că benzina se găsește la aceste stații cu 9,64 de lei/l.

Și Rompetrol stagnează și vinde carburantului joi, 4 iunie 2026, cu 9,68, cât era încă de vineri.

La fel este și la stațiile OMV, unde carburantul se vinde cu tot 9,68 de lei/l, preț constant de joi.

Același preț este și la MOL, de 9,68 de lei/l, atât cât era și vinerea trecută.

De asemenea, stațiile Lukoil nu au schimbat prețurile și vând carburantul tot cu 9,68 de lei/l, același cost din ziua precedentă.

Raportat pe orașe, benzina se vinde joi, 4 iunie 2026, cu minimul din București, de 9,62 de lei/l, același preț menținut încă de vineri, în Timișoara, Iași și Constanța. Mai ieftin este carburantul în Cluj-Napoca, la prețul de 9,49 de lei/l, cost rămas neschimbat tot de vineri.

Cât costă motorina în București joi, 4 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard se găsește în București, joi, 4 iunie 2026, la prețul de 9,53 de lei/l, preț neschimbat de luni, și este la stațiile Petrom.

Socar, de asemenea, menține prețul motorinei standard, astfel că o vinde cu 9,54 de lei/l, preț rămas constant de sâmbătă.

Rompetrol menține, de asemenea, prețul de 9,59 de lei/l, care este constant de marți.

La OMV, costul motorinei este neschimbat de vineri, iar carburantul se vinde azi tot cu 9,59 de lei/l.

Stațiile MOL mențin și ele prețul combustibilului tot de marți, astfel că îl vând joi, 4 iunie, cu 9,59 de lei/l.

Tendința se menține și la Lukoil, care vinde motorina la același cost, de 9,59 de lei, preț neschimbat de marți.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește joi, 4 iunie 2026, la prețul de 9,53 de lei/l, preț neschimbat încă de luni, în București, Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, motorina este ușor mai ieftină și se vinde cu 9,49 de lei/l, prețul de luni.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți joi, 4 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este joi, 4 iunie 2026, la prețul de 9,05 lei, în creștere față de ieri când era 8,93 de lei/l (0,12 lei/l), și se găsește la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard costă azi 9,49 de lei/l, preț rămas neschimbat de marți, și poate fi cumpărată de la stația Petrolium din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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