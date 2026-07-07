Șoferii care alimentează în București plătesc, marți, 7 iulie 2026, între 8,62 și 8,68 lei pentru un litru de benzină standard și între 9,43 și 9,50 lei pentru un litru de motorină standard.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul ar putea implementa o nouă schemă de plafonare a preţului la motorină, dacă tarifele nu vor scădea în perioada următoare, deși plafonarea prețurilor nu a mai continuat. Bolojan a mai declarat joi că, în baza discuţiilor recente cu reprezentanţii companiilor din domeniu, preţurile la motorină ar trebui să scadă treptat în următoarele zile, pe măsură ce stocurile achiziţionate anterior la preţuri mai mari se epuizează.

Cât costă benzina în București, marți, 7 iulie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București rămâne 8,62 lei/litru, fiind practicat de stațiile Petrom, la fel ca în ziua precedentă.

Față de luni, Rompetrol a redus prețul benzinei cu 4 bani/litru, de la 8,68 lei la 8,64 lei/litru, în timp ce Socar a majorat prețul cu 2 bani/litru, de la 8,62 lei la 8,64 lei/litru.

La Lukoil, benzina standard se menține la 8,63 lei/litru, fără modificări față de ieri, iar MOL și OMV păstrează același tarif de 8,68 lei/litru.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, dintre principalele orașe ale țării, Cluj-Napoca are în continuare cea mai ieftină benzină standard, la 8,59 lei/litru.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 8,62 lei/litru.

Cât costă motorina în București, marți, 7 iulie 2026

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din Capitală este de 9,43 lei/litru, fiind practicat de Rompetrol, după o reducere de 4 bani/litru față de luni, când carburantul costa 9,47 lei/litru.

Și Petrom a ieftinit motorina cu un ban/litru, de la 9,45 lei la 9,44 lei/litru, în timp ce Socar a păstrat neschimbat prețul de 9,44 lei/litru.

La Lukoil, motorina standard continuă să coste 9,49 lei/litru, iar MOL și OMV mențin același tarif de 9,50 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă.

Conform datelor Peco Online, Cluj-Napoca are și cel mai mic preț al motorinei standard dintre marile orașe ale țării, de 9,39 lei/litru. În București și Timișoara, cel mai redus tarif este de 9,43 lei/litru, iar în Iași și Constanța motorina standard poate fi cumpărată de la 9,44 lei/litru.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 7 iulie 2026

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,49 lei/litru și este disponibilă la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, situată pe Șoseaua Găești–Târgoviște nr. 11.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 8,98 lei/litru și poate fi găsit la o stație Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, pe Strada Principală (DN7), nr. 172.

În ceea ce privește marile orașe, Cluj-Napoca are cele mai mici prețuri atât la benzină, unde litrul costă 8,59 lei, cât și la motorină, comercializată cu 9,39 lei/litru. În București, prețurile minime sunt de 8,62 lei/litru pentru benzina standard și 9,43 lei/litru pentru motorină.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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