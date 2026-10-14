Prețul petrolului crește după atacul rebelilor houthi asupra companiei Saudi Aramco. Ce rol joacă exporturile de motorină ale Rusiei

Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat noi creșteri miercuri, pe fondul temerilor privind securitatea aprovizionării din Orientul Mijlociu, după ce rebelii houthi din Yemen au vizat o facilitate a gigantului energetic Saudi Aramco. În paralel, investitorii de pe marile burse monitorizează atent dacă perspectiva unor livrări suplimentare de motorină din partea Rusiei va reuși să tempereze această tendință de scumpire, relatează Reuters.

La debutul ședinței de tranzacționare de miercuri, contractele futures pentru petrolul Brent din Marea Nordului au urcat cu 89 de cenți, respectiv 0,8%, până la 106,58 dolari pe baril.

În același interval, cotația petrolului american West Texas Intermediate (WTI) s-a majorat cu 80 de cenți, echivalentul a 0,9%, ajungând la pragul de 94,94 dolari pe baril.

Saltul survine după o evoluție divergentă consemnată marți, zi în care petrolul Brent pierduse 0,9%, în timp ce etalonul WTI avansase cu 0,4%.

Atac asupra Saudi Aramco și alertă maximă în Arabia Saudită

Neliniștea din piețe s-a intensificat după ce rebelii houthi, afiliați Iranului, au lovit o clădire administrativă aparținând companiei naționale Saudi Aramco, situată în orașul Dhahran.

Ministerul Energiei din Arabia Saudită a confirmat incidentul, precizând că atacul a cauzat un incendiu de mici dimensiuni, lichidat fără pagube de proporții la infrastructura de producție.

Incidentul se înscrie însă într-un val agresiv de atacuri cu drone și rachete balistice coordonate de gruparea yemenită pe teritoriul regatului saudit, ca represalii pentru sprijinul militar oferit de Riad autorităților guvernamentale din Yemen.

Doar în cursul ultimei săptămâni, aeroportul internațional din Riad a fost vizat de patru ori, cel mai sângeros atac, derulat sâmbătă, soldându-se cu 13 morți.

Evoluțiile pun presiune pe cel mai mare exportator mondial de țiței. Deși perturbările din transportul maritim provocate de conflictul dintre Statele Unite și Iran s-au resimțit acut, Arabia Saudită a reușit luna trecută să-și majoreze producția, ceea ce a determinat o creștere vizibilă a volumelor totale livrate de alianța OPEC+.

Cu toate acestea, rutele maritime rămân vulnerabile: conform unor înalți oficiali de la Teheran citați de Reuters, Iranul aplică tactici noi de hărțuire a navelor comerciale în Strâmtoarea Ormuz pentru a forța menținerea cotațiilor ridicate și a exercita presiuni asupra climatului politic din Statele Unite în perspectiva alegerilor legislative.

Exporturile de motorină din Rusia, posibila supapă pentru calmarea cotațiilor

În acest context tensionat, calculele marilor traderi iau în considerare capacitatea de rafinare a Rusiei ca element de echilibru.

Analiștii estimează că apariția unor volume consistente de carburant rusesc pe piețele internaționale ar putea absorbi o parte din șocul tarifar.

Hiroyuki Kikukawa, strateg-șef la Nissan Securities Investment, a explicat că îngrijorările legate de disponibilitatea livrărilor din Peninsula Arabică susțin tendința de creștere a barilului, însă așteptările privind exporturile adiționale de motorină din Rusia au rolul de a frâna variațiile bruște de preț în ambele sensuri.

În opinia analistului nipon, cotația petrolului WTI este de așteptat să oscileze într-un interval cuprins între 90 și 100 de dolari pe baril în perioada imediat următoare.

Dosarul livrărilor de combustibil are totodată o miză politică majoră. Moscova a declarat marți că nu vede o legătură directă între eventualele negocieri de pace privind conflictul din Ucraina și discuțiile pe marginea unui acord de export de motorină către Statele Unite.