DNA a clasat dosarul în care Cristian Anton, directorul ARR prins cu șpaga în cutii de pantofi, a amenințat doi inspectori de trafic: „Știi ce fac cu tine? Am să spăl pe jos”

Un dosar de abuz în serviciu deschis la DNA, după ce doi inspectori de trafic au fost chemați la Ministerul Transporturilor și umiliți de fostul șef de cabinet al ministrului Transporturilor, ajuns ulterior șef la ARR și arestat pentru corupție, a fost clasat de DNA Timișoara.

Dosarul a vizat presiunile făcute asupra inspectorilor de trafic Vlad Toma și Florin Gagea pentru protejarea firmei EMV-UTIL, controlată de milionarul Ion Bejeriță. DNA a concluzionat că „nu se identifică nicio faptă de abuz în serviciu”.

În privința amenințărilor la care cei doi inspectori au fost supuși de Cristian Anton în sediul Ministerului Transporturilor, DNA Timișoara a reținut că nu sunt fapte de natură penală, fiind vorba doar de „anumite reproșuri” aduse „pe un ton autoritar”.

Convocați la București de „vocea ministrului”

Timișoreanul Cristian Anton a devenit celebru în toată țara pentru că a depozitat în cutii de pantofi sute de mii de euro, care ar fi fost încasați ca mită în calitate de șef al Autorității Rutiere Române (ARR). Înainte de a ajunge șef al ARR, Cristian Anton a fost șef de cabinet al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. După preluarea Transporturilor de către Ciprian Șerban, Cristian Anton a mai rămas o perioadă în funcția de șef de cabinet al ministrului.

Din această poziție, în noiembrie 2025, Cristian Anton i-a convocat la București, pentru o discuție cu ministrul Transporturilor, pe doi inspectori de trafic de la ISCTR Timișoara, Vlad Toma și Florin Gagea. Convocarea a venit la scurt timp după ce inspectorii au controlat și amendat firma EMV-UTIL, controlată de Ion Bejeriță, un apropiat al liderului PSD Sorin Grindeanu, alături de care s-a aflat într-unul dintre avioanele Nordis.

Ajunși la Ministerul Transporturilor, Florin Gagea și Vlad Toma au fost luați în primire de Cristian Anton, care s-a autointitulat „vocea ministrului”. Pe un ton agresiv, șeful de cabinet al ministrului i-a acuzat pe cei doi inspectori că l-au sabotat pe șeful lor, fratele său, Marius Anton, numit șef al ISCTR Timiș după transferul de la ARR.

„O să dai cu ochii de mine, crede-mă. Mai ales că e județul meu acolo”

Cristian Anton a fost înregistrat în timp ce îi amenința pe cei doi inspectori, iar înregistrarea a fost făcută publică de RISE Project: „Aveți noroc că nu am fost eu acolo, eu vă băteam, mă! Nu înțelegi? Eu te băteam!”. Când inspectorul Vlad Toma îl întreabă „pentru ce?”, Anton răspunde: „Pentru că ești obraznic!”.

„Fii atent aici, că voi o să vă uniți cu ARR-ul și de mine vă loviți. Știi ce fac cu tine? Am să spăl pe jos. 100%. (…) O să dai cu ochii de mine, crede-mă. Mai ales că e județul meu acolo”, amenință Anton în întâlnirea din 11 noiembrie 2025, potrivit înregistrării publicate de RISE Project. „Nu mă amenințați”, este replica unuia dintre inspectori. „Bă, nu te amenință, te-ai purtat mizerabil, mă, ți-ai bătut joc de el acolo. Eu vreau să văd ce o să îi ziceți ministrului, pentru că ministrul l-a rugat pe frate-meu să preia acolo!”, vine răspunsul lui Anton.

„Discuția este că ești un impertinent”

Convocarea inspectorilor ISCTR la București a venit și pe fondul amenzilor date camioanelor supraîncărcate ale firmei lui Bejeriță, în timpul unei acțiuni tematice de verificare a autobuzelor. Unul dintre inspectori a declarat pentru RISE că li s-au cerut explicații pentru faptul că au amendat camioane într-o acțiune de verificare a autobuzelor. Inspectorii au explicat că, în timp ce erau în trafic și așteptau autobuze, au trecut camioane pe care le-au verificat și au descoperit că sunt supraîncărcate.

În discuția de la București, Cristian Anton a adus vorba despre această acțiune: „Era organizată o acțiune pe persoane. Câte autobuze ai oprit tu în trafic? Câte?”. „Trebuie să mă uit în raport”, explică unul dintre inspectori. Replica l-a înfuriat din nou pe șeful de cabinet al ministrului: „Nu îți bate joc de mine. Vezi că eu nu sunt Anton Marius. (…) Discuția este că ești un impertinent. În fiecare zi am să cer raport scris, să văd ce ați făcut: am oprit șase camioane și le-am aplicat sancțiuni. Asta o să faci zilnic, crede-mă. Că voi la Timiș aveți impresia că lumea se învârte după voi”.

Denunțul, depus la DNA înainte de amenințările lui Cristian Anton

Inspectorii de trafic Vlad Toma și Florin Gagea au fost convocați la Ministerul Transporturilor pe 7 noiembrie 2025, pentru data de 11 noiembrie 2025. Înainte de a merge la București, unul dintre inspectori a depus la DNA Timișoara un denunț în care arăta că, pe 6 noiembrie 2025, inspectorul șef al ISCTR Timiș, Marius Anton, fratele lui Cristian Anton, i-a dat dispoziție „să efectueze un anumit tip de control la EMV-UTIL SRL (n.r. firma lui Ion Bejeriță), contrar procedurilor operaționale, pentru a proteja această societate”.

În același denunț, inspectorul mai arăta că „numitul Anton Marius nu își îndeplinește corespunzător atribuțiile de serviciu, în sensul că nu a înaintat către unitatea centrală SMC, cu rea-credință, sesizările întocmite de petent cu privire la depășirea tonajului de către mai mulți transportatori”.

Denunțul a fost înregistrat la DNA Timișoara pe 10 noiembrie 2025, iar a doua zi a avut loc discuția cu amenințări de la sediul Ministerului Transporturilor. Înregistrarea a fost depusă la DNA în completarea plângerii, iar pe 9 decembrie 2025 denunțul a primit un număr de dosar, ancheta începând oficial.

„Șoferii ne spuneau că se știe de control”

Ancheta pentru abuz în serviciu a început in rem, adică cu privire la faptă, fără ca vreo persoană să fie pusă sub acuzare. Audiat ca martor după deschiderea dosarului penal, inspectorul care a depus denunțul a explicat că pe 31 octombrie 2025 a oprit și verificat, împreună cu un coleg, două camioane care transportau agregate. Unul dintre șoferi a prezentat două tichete de cântar pentru același camion (practică folosită pentru ascunderea supratonajului), iar celălalt, care transporta agregate de la firma lui Bejeriță, a refuzat cântărirea.

Inspectorul a cerut atunci dispunerea unui control la firma EMV-UTIL, de unde fusese încărcat camionul. El a mai arătat că, în timpul unui control din 27 octombrie 2025, toate camioanele verificate erau în tonaj. „Șoferii ne spuneau că se știe de control și ei de aceea sunt încărcați în tonajul legal”, a declarat inspectorul de trafic la DNA.

„În schimb, în data de 31.10.2025, când controlul a fost în stradă și nu se știa, toate mașinile erau încărcate în supra-tonaj”, a completat inspectorul Toma în declarația de la DNA. Angajatul ISCTR a declarat că, în opinia sa, toate acestea au determinat convocarea lui la București.

Întrebat direct de procurorul DNA dacă i s-a cerut să facă sau să nu facă ceva în legătură cu EMV-UTIL sau cu alte firme, inspectorul a răspuns că nu, dar consideră că Cristian Anton „a fost doar foarte iritat că în urma hârtiilor și discuțiilor pe care noi le-am avut cu fratele lui Anton Marius, acesta s-a speriat și a plecat” (n.r. din funcția de șef al ISCTR).

„Eu consider că Anton Cristian m-a amenințat și m-a înjurat, însă nu mi-a solicitat să fac sau să nu fac ceva în legătură cu munca, el doar îmi spunea că nu l-am ascultat pe fratele lui și ordinele date de acesta”, a mai declarat inspectorul la DNA.

Nereguli confirmate și de controlul cerut de DNA

În martie 2026, DNA a cerut ISCTR să verifice firmele EMV-UTIL, controlată de Bejeriță, și TECHNOCER, controlată de omul de afaceri Florin Măran, furnizor al lui Bejeriță.

DNA a vrut să afle dacă instalațiile de cântărire folosite de cele două firme la punctele de lucru din Timiș și Caraș-Severin aveau verificări metrologice, care este momentul punerii lor în funcțiune și dacă tichetele de cântar au fost sau sunt emise automat ori fracționat.

ISCTR a transmis că ambele firme eliberau câte două tichete de cântar pentru același camion. Greutatea totală reieșea doar din adunarea lor, ceea ce permitea ascunderea supraîncărcării. Verificările au mai arătat că unele cântare nu aveau verificarea metrologică la zi. Supraîncărcarea fusese constatată și la controalele anterioare, de fiecare dată fiind aplicate amenzi de 20.000 de lei.

Dosarul, închis fără niciun vinovat

DNA Timișoara a clasat dosarul, stabilind că nu a fost comisă infracțiunea de abuz în serviciu. În privința acuzației că Marius Anton a dispus un control limitat pentru a proteja EMV-UTIL, DNA a arătat că aceasta „nu se confirmă, Toma Vlad Romeo neprezentând nicio probă în acest sens și nici organul de urmărire penală nu a obținut probe”.

Dimpotrivă, a arătat DNA, pe baza unei adrese a lui Marius Anton din 6 noiembrie 2025, firma EMV-UTIL a fost controlată de inspectorul care a depus denunțul, „ocazie cu care s-au constatat contravenții și s-au aplicat sancțiuni”. „Însăși Toma Vlad Romeo a declarat în cauză că nu s-au făcut presiuni asupra sa pentru a efectua într-un anumit fel controlul și nici nu i s-a impus acest lucru”, a concluzionat DNA Timișoara, stabilind că „nu se identifică nicio faptă de abuz în serviciu din partea funcționarului public Anton Marius”.

Referitor la acuzația că șeful ISCTR nu ar fi trimis „cu rea-credință” la conducerea centrală sesizările inspectorului despre camioanele supraîncărcate, procurorul DNA a clasat-o motivând că „nu a identificat în vreo lege sau ordonanță a Guvernului obligația inspectorului șef teritorial al ISCTR de a înainta sesizările controlorilor de trafic către ISCTR, Structura Centrală”. „Prin urmare, nici în acest caz nu se identifică săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu”, a conchis procurorul.

„Vocea ministrului” nu a comis nicio infracțiune

În privința amenințărilor la care au fost supuși inspectorii Vlad Toma și Florin Gagea de șeful de cabinet al ministrului Transporturilor, DNA a concluzionat că înregistrarea „nu conține fapte de natură penală”. „Astfel, discuția se rezumă la anumite reproșuri ce i se aduc inspectorului Toma de către Anton Cristian, pe un ton autoritar. Din acest motiv nu s-a extins urmărirea penală”, se mai arată în ordonanța DNA obținută de Libertatea.

Cristian Anton, judecat în dosarul mitei ținute în cutii de pantofi

La aproximativ jumătate de an după ce i-a amenințat pe inspectorii Gagea și Toma la sediul Ministerului Transporturilor, Cristian Anton, ajuns între timp șef al Autorității Rutiere Române, a fost arestat într-un dosar de corupție al DNA Cluj, legat de examenele organizate de ARR.