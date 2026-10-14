Cei 4 piloni ai planului SUA-Europa pentru pace în Ucraina. Cum ar putea fi convinse Moscova și Kievul

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Statele Unite și Europa conturează un plan comun pentru un amplu acord de pace între Rusia și Ucraina, centrat pe beneficii economice și garanții de securitate pentru ambele părți, dezvăluie Washington Post. Propunerea urmărește să devină punctul de plecare pentru o rezolvare finală a conflictului teritorial, deși este improbabil ca aceasta să fie pe deplin satisfăcătoare pentru oricare dintre tabere.
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Un oficial american, citat de Washington Post, a detaliat cele patru componente majore ale planului:
Planul include crearea unui mecanism de finanțare susținut de Banca Mondială și de compania americană de investiții BlackRock. Kievul a fost deja solicitat să furnizeze estimări detaliate ale costurilor și garanții privind utilizarea transparentă a fondurilor. „Ucraina urmează să prezinte cifre specifice în zilele următoare”, a explicat oficialul american.
Ucraina ar putea beneficia de garanții de securitate similare cu articolul 5 al NATO, oferite de SUA și de aliații săi europeni, pentru a preveni viitoare agresiuni rusești. Totodată, și Rusia ar putea primi garanții prin acorduri cu Europa care să răspundă îngrijorărilor sale de securitate, deși detaliile rămân încă neclare.
Potrivit amiralului american (r) James Stavridis, fost comandant suprem al NATO și editorialist Bloomberg, un plan de securitate pentru Ucraina ar trebui să acopere trei domenii: mare, aer și uscat.
Cu un astfel de pachet de garanții de securitate, Ucraina ar putea lua în considerare realist un acord de tipul „pământ, pentru pace”, deși ideea ca Putin să obțină controlul permanent asupra a 20% din Ucraina este deplorabilă.
Planul mai prevede un acord energetic amplu, care ar permite reluarea exporturilor de petrol și gaze rusești la prețuri reduse către Europa. Veniturile din tranzit și vânzări ar fi împărțite între Kiev și Moscova. În plus, propunerea include un calendar pentru ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei, facilitând astfel reintegrarea economică a acesteia.
Cea mai dificilă parte a planului vizează înghețarea pozițiilor militare de-a lungul liniei actuale de contact. Deși nicio parte nu ar fi pe deplin mulțumită de acest compromis, celelalte componente ale acordului sunt gândite ca „bonusuri” pentru a încuraja acceptarea planului.
Potrivit Washington Post, procesul diplomatic este coordonat de Jared Kushner și Steve Witkoff, trimiși speciali ai administrației SUA. În ciuda tensiunilor legate de un acord anterior dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească, liderii europeni subliniază necesitatea reluării negocierilor. „Este un moment oportun pentru a detensiona situația și a ne întoarce la treabă”, a declarat un diplomat european sub protecția anonimatului.
Reuters a relatat că, în cadrul unei întâlniri recente la Miami cu oficiali ucraineni, negociatorii americani au încercat să explice cum un acord privind exporturile de motorină ar putea convinge Rusia să revină la masa negocierilor. Cu toate acestea, o sursă apropiată Kremlinului a precizat că Vladimir Putin nu ia în calcul o soluție diplomatică până la cucerirea completă a regiunii Donbas.