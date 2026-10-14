Cei 4 piloni ai planului SUA-Europa pentru pace în Ucraina. Cum ar putea fi convinse Moscova și Kievul

Statele Unite și Europa conturează un plan comun pentru un amplu acord de pace între Rusia și Ucraina, centrat pe beneficii economice și garanții de securitate pentru ambele părți, dezvăluie Washington Post. Propunerea urmărește să devină punctul de plecare pentru o rezolvare finală a conflictului teritorial, deși este improbabil ca aceasta să fie pe deplin satisfăcătoare pentru oricare dintre tabere.

Cei patru piloni principali ai noului acord de pace

Un oficial american, citat de Washington Post, a detaliat cele patru componente majore ale planului:

Strategii de finanțare și sprijin internațional pentru reconstrucția economică a Ucrainei

Planul include crearea unui mecanism de finanțare susținut de Banca Mondială și de compania americană de investiții BlackRock. Kievul a fost deja solicitat să furnizeze estimări detaliate ale costurilor și garanții privind utilizarea transparentă a fondurilor. „Ucraina urmează să prezinte cifre specifice în zilele următoare”, a explicat oficialul american.

Asigurarea unor garanții reciproce de securitate menite să prevină viitoare agresiuni militare

Ucraina ar putea beneficia de garanții de securitate similare cu articolul 5 al NATO, oferite de SUA și de aliații săi europeni, pentru a preveni viitoare agresiuni rusești. Totodată, și Rusia ar putea primi garanții prin acorduri cu Europa care să răspundă îngrijorărilor sale de securitate, deși detaliile rămân încă neclare.

Potrivit amiralului american (r) James Stavridis, fost comandant suprem al NATO și editorialist Bloomberg, un plan de securitate pentru Ucraina ar trebui să acopere trei domenii: mare, aer și uscat.

Pe mare, o prezență navală permanentă a NATO în Marea Neagră ar fi necesară pentru a proteja comerțul ucrainean.

În aer, ar fi nevoie de o zonă de interdicție aeriană deasupra teritoriului rămas al Ucrainei, impusă de avioane NATO și ucrainene.

Pe uscat, ar putea fi necesară prezența a cel puțin 10.000 de militari din țările NATO, operând sub steagurile lor naționale.

Cu un astfel de pachet de garanții de securitate, Ucraina ar putea lua în considerare realist un acord de tipul „pământ, pentru pace”, deși ideea ca Putin să obțină controlul permanent asupra a 20% din Ucraina este deplorabilă.

Reluarea exporturilor energetice și integrarea economică regională între Rusia și Europa

Planul mai prevede un acord energetic amplu, care ar permite reluarea exporturilor de petrol și gaze rusești la prețuri reduse către Europa. Veniturile din tranzit și vânzări ar fi împărțite între Kiev și Moscova. În plus, propunerea include un calendar pentru ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei, facilitând astfel reintegrarea economică a acesteia.

Cea mai dificilă parte a planului vizează înghețarea pozițiilor militare de-a lungul liniei actuale de contact. Deși nicio parte nu ar fi pe deplin mulțumită de acest compromis, celelalte componente ale acordului sunt gândite ca „bonusuri” pentru a încuraja acceptarea planului.

Eforturile diplomatice actuale pentru medierea conflictului și reluarea negocierilor de pace

Potrivit Washington Post, procesul diplomatic este coordonat de Jared Kushner și Steve Witkoff, trimiși speciali ai administrației SUA. În ciuda tensiunilor legate de un acord anterior dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească, liderii europeni subliniază necesitatea reluării negocierilor. „Este un moment oportun pentru a detensiona situația și a ne întoarce la treabă”, a declarat un diplomat european sub protecția anonimatului.

Reticența Rusiei față de o soluție diplomatică înainte de cucerirea completă a regiunii Donbas