Mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea privind o posibilă pătrundere a unor drone în spațiul aerian

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat trei ținte aeriene la granița României cu Ucraina, în zona localității Vâlkove. Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Ministerul Apărării Naționale anunță că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României. Un mesaj RO-Alert a fost emis miercuri dimineață pentru nordul județului Tulcea.

Radarele MApN au detectat mai multe ținte la granița cu Ucraina

UPDATE, ora 7.49: Sistemele radar ale MApN au detectat trei ținte aeriene la granița României cu Ucraina, miercuri dimineață, 14 octombrie.

„În dimineața zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținte aeriene care evoluau în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 6.39, a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN.

MApN: Nu au fost semnalate pătrunderi în spațiul aerian al României

Totodată, Ministerul Apărării Naționale a transmis că nu au fost semnalate pătrunderi în spațiul aerian al României. Două avioane de luptă F-16 și un avion IAR-330 SOCAT au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. MApN mai precizează că „situația este în dinamică”.

„Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT.

Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, cele trei ținte aeriene nu au pătruns în spațiul aerian național. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a mai transmis MApN.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din județul Tulcea

Știrea inițială: Locuitorii au fost sfătuiți să rămână calmi și să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

„Alarmă aeriană (Posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în casă, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, au transmis autoritățile miercuri dimineață, în mesajul RO-Alert, potrivit News.ro.

Până la acest moment, nu s-au înregistrat apeluri de urgență în urma mesajului RO-Alert din Tulcea.