Se schimbă regulile pentru șoferi, inclusiv străini, pe drumurile din Italia: noul Cod Rutier a fost aprobat de guvern

Ministrul italian al infrastructurii și transporturilor, Matteo Salvini, a prezentat principalele modificări din Codul Rutier. Proiectul de decret prevede reducerea generală a amenzilor, posibilitatea ca șoferii profesioniști de camioane și autobuze să lucreze până la 70 de ani, precum și reguli noi pentru motocicliști și conducătorii auto fără asigurare.

Noul Cod Rutier din Italia: amenzi mai mici, dar sancțiuni mai dure pentru abaterile periculoase

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor din Italia a anunțat că a fost finalizat procesul de elaborare a noului Cod Rutiier, care a fost aprobat aseară de Consiliul de Miniștri „după discuții ample cu asociațiile industriale, experți și companii”.

Matteo Salvini anunțase încă din august începerea acestui proces, prezentând și câteva propuneri care au generat dezbateri. Potrivit autorităților, noul Cod Rutier urmărește reducerea generală a amenzilor, fără a renunța la sancțiunile mai severe pentru comportamentele care pun în pericol siguranța rutieră.

„Într-un cadru general de reducere a sancțiunilor, care trebuie să aibă un rol preventiv și nu unul abuziv, textul prevede, în același timp, înăsprirea măsurilor împotriva comportamentelor celor mai periculoase, cu obiectivul de a crește siguranța tuturor participanților la trafic”, se arată în comunicatul ministerului.

Printre principalele schimbări se numără interzicerea circulației pe termen nedeterminat pentru șoferii care circulă fără asigurare, înăsprirea generală amenzilor pentru persoanele care conduc autobuze sau vehicule destinate transportului elevilor fără îndeplinirea condițiilor necesare, precum și recuperarea sumelor neachitate de utilizatorii străini.

Proiectul prevede și obligativitatea încheierii unei asigurări conform regulilor italiene pentru cetățenii străini care circulă în Italia mai mult de 30 de zile.

Noi sancțiuni pentru depășirea vitezei

Criteriul de calcul privind viteza se modifică. Amenda va fi stabilită în funcție de „kilometrii efectivi de depășire”, pentru a fi „direct proporțională cu gravitatea încălcării”, așa cum explică Raportul explicativ al măsurii.

Proiectul noului Cod Rutier din Italia / Imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale

Pentru autostrăzi, se indică zece euro pentru fiecare kilometru pe oră peste limita admisă: în exemplele prezentate, o depășire de 11 km/oră atrage o sancțiune de 110 euro, în timp ce una de 40 atrage o sancțiune de 400 de euro.

În zonele urbane cu limite de 50 sau 30 de km/oră, calculul pornește de la cinci euro: la o limită de 50, raportul indică 55 de euro pentru cei care circulă cu 61 și 200 pentru cei care circulă cu 90.

Șoferii de camioane și autobuze ar putea lucra până la 70 de ani

Una dintre cele mai importante modificări vizează limita de vârstă pentru transportatori.

Potrivit Ministerului Infrastructurii și Transporturilor, limita de vârstă pentru șoferii care dețin permise din grupa 2 - categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE - ar urma să crească de la 68 la 70 de ani.

Măsura ar permite prelungirea activității profesionale pentru conducătorii de vehicule grele și de transport de persoane, cu condiția efectuării unor verificări medicale la fiecare doi ani.

Propunerea este apreciată de asociațiile din sectorul transporturilor, care o consideră o posibilă soluție pentru deficitul de șoferi profesioniști. În schimb, măsura a fost criticată deoarece se referă la un domeniu în care siguranța este esențială și ridică întrebări privind capacitatea persoanelor de a conduce vehicule grele la vârste înaintate.

Odată cu înaintarea în vârstă, organismul uman trece prin modificări fiziologice care pot afecta capacitatea de a conduce. Printre acestea se numără încetinirea reflexelor și diminuarea capacităților vizuale și auditive.

Sindicatele se opun creșterii limitei de vârstă

Federația transporturilor din cadrul sindicatului italian CGIL, Filt CGIL, și-a exprimat dezacordul față de propunerea de a permite șoferilor de camioane să lucreze până la 70 de ani. „Pentru noi, șoferii de vehicule grele sunt lucrători care ar trebui să intre sub incidența regulilor privind munca în condiții deosebit de solicitante, reguli care ar trebui să prevadă posibilitatea pensionării anticipate”, a transmis Filt CGIL, potrivit ilfattoquotidiano.it.

Sindicatul consideră că deficitul de șoferi profesioniști nu poate fi rezolvat prin prelungirea vârstei până la care aceștia pot lucra.

„Lipsa șoferilor de vehicule grele din țară nu se rezolvă obligându-i să conducă până la 70 de ani, ci prin politici care să garanteze condiții de muncă mai bune”, a mai precizat organizația.

Reguli noi pentru motocicliști și circulația pe autostrăzi

Modificările propuse vizează și motocicliștii. Proiectul prevede un program pentru instalarea unor bariere rutiere de protecție destinate să le sporească siguranța.

O altă măsură luată în calcul este posibilitatea utilizării benzii de urgență de pe autostrăzi în cazul producerii unor accidente sau al apariției unor încetiniri ale traficului.

Potrivit ministerului, aceste prevederi se înscriu în eforturile de creștere a siguranței tuturor participanților la trafic.

Schimbări pentru șoferii străini și persoanele cu dizabilități

Proiectul urmărește și simplificarea procedurilor legate de cardul european de parcare pentru persoanele cu dizabilități, cunoscut în Italia sub denumirea de Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE).

Toate municipalitățile italiene vor trebui să adere la platforma națională, astfel încât permisul de parcare să fie recunoscut pe întregul teritoriu al țării.

În ceea ce privește conducătorii auto străini, noile prevederi urmăresc recuperarea sumelor provenite din amenzi neachitate.

De asemenea, străinii care circulă în Italia pentru o perioadă mai mare de 30 de zile vor trebui să respecte regulile italiene privind asigurarea vehiculelor.

Obiectivul ministrului Salvini este ca noul cod să fie aprobat definitiv până la jumătatea lunii martie. Înainte de acest termen, trebuie luate în calcul avizul Consiliului de Stat (care are putere obligatorie) și o perioadă de 30 de zile pentru examinarea de către Consiliul de Stat și Conferința unificată cu autoritățile locale.