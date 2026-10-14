Părinții o credeau moartă, dar adolescenta s-a trezit în sicriu, chiar în timpul priveghiului funerar, în Guatemala

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O adolescentă de 15 ani din satul El Jocote, Guatemala, a revenit la viață chiar în timpul priveghiului său funerar. Părinții credeau că fata murise cu doar câteva ore înainte așa că au fost șocați de momentul în care adolescenta s-a trezit, relatează portalul francez de știri 20minutes.fr. Evenimentul a fost descris de părinți drept un „miracol”.
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În dimineața incidentului, adolescenta susține că a simțit o durere puternică în piept, urmată de o senzație de greutate, după care și-a pierdut conștiența. A fost dusă de urgență la spital de către tatăl ei, iar câteva ore mai târziu s-a trezit în sicriu.
Bărbatul susține că fata a încetat să mai respire înainte de a ajunge acolo, iar medicii nu au mai apucat să o interneze: „Nu avea puls”, a explicat bărbatul, care, convins că fiica sa a murit, a mers la o firmă de pompe funebre pentru a pregăti înmormântarea.
Familia a organizat priveghiul acasă, unde rudele și prietenii s-au adunat pentru a-și lua rămas bun.
Adolescenta a șocat întreaga familie în momentul în care s-a trezit. Copila a deschis ochii atunci când părinții nu mai aveau nicio speranță așa că toți cei prezenți consideră momentul „un miracol”.
Adolescenta de 15 ani a povestit că a simțit o durere puternică în piept în acea dimineață și apoi s-a prăbușit la podea.
„Nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut în viața mea”, a declarat fata într-un interviu acordat unei televiziuni locale și citat de Marca.
În timp ce o plângea lângă sicriu, mama fetei a observat ceva incredibil. „Plângeam aplecată peste sicriu, am deschis trapa sicriului și am văzut că se mișca, se trezea și, dintr-odată, s-a ridicat”, a povestit ea.
Invitații prezenți la priveghi au fost șocați de scena neașteptată. Tatăl fetei a rememorat momentul cu emoție: „Când mă uitam, o scoteau din sicriul în care o pusesem”. Oamenii i-au oferit rapid apă și au ajutat-o să iasă din sicriu.
Atât părinții, cât și adolescenta consideră că revenirea sa la viață a fost un „miracol”. Până în prezent, autoritățile sanitare din Guatemala nu au oferit nicio explicație oficială privind circumstanțele acestui incident neobișnuit, potrivit portalului francez de știri citat mai sus.