Părinții o credeau moartă, dar adolescenta s-a trezit în sicriu, chiar în timpul priveghiului funerar, în Guatemala

O adolescentă de 15 ani din satul El Jocote, Guatemala, a revenit la viață chiar în timpul priveghiului său funerar. Părinții credeau că fata murise cu doar câteva ore înainte așa că au fost șocați de momentul în care adolescenta s-a trezit, relatează portalul francez de știri 20minutes.fr. Evenimentul a fost descris de părinți drept un „miracol”.

Tatăl ei a dus-o la spital în dimineața incidentului, dar nu prezenta semne vitale

În dimineața incidentului, adolescenta susține că a simțit o durere puternică în piept, urmată de o senzație de greutate, după care și-a pierdut conștiența. A fost dusă de urgență la spital de către tatăl ei, iar câteva ore mai târziu s-a trezit în sicriu.

Bărbatul susține că fata a încetat să mai respire înainte de a ajunge acolo, iar medicii nu au mai apucat să o interneze: „Nu avea puls”, a explicat bărbatul, care, convins că fiica sa a murit, a mers la o firmă de pompe funebre pentru a pregăti înmormântarea.

Familia a organizat priveghiul acasă, unde rudele și prietenii s-au adunat pentru a-și lua rămas bun.

Ce spune adolescenta de 15 ani după ce s-a trezit

Adolescenta a șocat întreaga familie în momentul în care s-a trezit. Copila a deschis ochii atunci când părinții nu mai aveau nicio speranță așa că toți cei prezenți consideră momentul „un miracol”.

Adolescenta de 15 ani a povestit că a simțit o durere puternică în piept în acea dimineață și apoi s-a prăbușit la podea.

„Nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut în viața mea”, a declarat fata într-un interviu acordat unei televiziuni locale și citat de Marca.

Mama tinerei a povestit exact ce s-a întâmplat la priveghi

În timp ce o plângea lângă sicriu, mama fetei a observat ceva incredibil. „Plângeam aplecată peste sicriu, am deschis trapa sicriului și am văzut că se mișca, se trezea și, dintr-odată, s-a ridicat”, a povestit ea.

Invitații prezenți la priveghi au fost șocați de scena neașteptată. Tatăl fetei a rememorat momentul cu emoție: „Când mă uitam, o scoteau din sicriul în care o pusesem”. Oamenii i-au oferit rapid apă și au ajutat-o să iasă din sicriu.