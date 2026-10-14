Ce se întâmplă cu corpul în timpul anesteziei generale și de ce nu este același lucru cu somnul

Deși în limbajul curent se folosește frecvent expresia „vei fi adormit”, din punct de vedere medical, anestezia generală și somnul fiziologic sunt două stări complet diferite.

Creierul nu mai procesează durerea

În timpul unui somn obișnuit, creierul trece prin diferite faze naturale de activitate, iar organismul își menține funcțiile vitale de bază, cum ar fi respirația autonomă și reflexele de protecție. În plus, o persoană care doarme poate fi trezită ușor de stimuli externi precum un zgomot puternic sau o atingere.

În schimb, anestezia generală este o stare de comă farmacologică reversibilă, indusă și monitorizată pas cu pas de către medicul anestezist, potrivit El Confidencial.

Sub acțiunea substanțelor administrate, creierul încetează să mai proceseze semnalele dureroase, iar pacientul își pierde complet cunoștința, capacitatea de a simți durerea și posibilitatea de a-și aminti procedura.

Pe parcursul intervenției, medicul anestezist preia controlul asupra funcțiilor vitale ale organismului. Respirația este adesea susținută de echipamente speciale, iar tensiunea arterială și ritmul cardiac sunt ajustate continuu prin medicație, garantând menținerea parametrilor de siguranță până la finalul procedurii medicale.

O stare de comă reversibilă

Doctorul Alfonso Vidal Marcos, șeful Serviciului de Anestezie și Terapie Intensivă și al Unității Durerii din Spania, explică mecanismele din spatele acestui procedeu medical complex. Anestezia generală presupune inducerea unei stări de pierdere temporară a cunoștinței, suspendarea completă a sensibilității la durere și o relaxare musculară totală.

În termeni medicali, procedura reprezintă o stare de comă reversibilă. Pe parcursul acestei stări, funcțiile automate ale organismului nu mai sunt lăsate pe seama reflexelor naturale ale corpului, ci sunt preluate și menținute prin mijloace externe, sub o monitorizare riguroasă și continuă a parametrilor vitali.

Astfel, echipa medicală controlează permanent respirația, circulația și activitatea cerebrală a pacientului până la finalizarea intervenției chirurgicale și trezirea în condiții de deplină siguranță.

„Anestezia este un proces indus și controlat. Un pacient anesteziat nu se va trezi până când echipa medicală nu decide că este momentul potrivit.” Pentru a asigura acest lucru, sălile de operație sunt dotate cu monitoare de ultimă generație care măsoară în timp real profunzimea anesteziei și nivelul de relaxare musculară al pacientului.

„Niciun loc nu este mai sigur decât o sală de operație”, afirmă specialistul.

În timpul somnului natural, organismul rămâne receptiv la mediu. Tensiunea arterială poate să crească, iar dacă apare o senzație de mâncărime la nivelul brațului, reacția reflexă este de a te scărpina automat.

În timpul anesteziei, niciuna dintre aceste reacții nu mai are loc, deoarece creierul este deconectat farmacologic de la orice stimul din exterior.

Corpul rămâne setat pe pilot automat

Pentru a ajuta pacienții să înțeleagă mai bine procesul, medicul specialist recurge la o comparație simplă. Organele de simț și conștiința funcționează ca niște sisteme de supraveghere ale creierului, similare unor camere de luat vederi sau unor senzori de mișcare.

Când alimentarea cu energie este întreruptă, aceste sisteme de alarmă nu se mai declanșează. Exact acest lucru se întâmplă cu creierul sub anestezie generală: sistemele de alarmă sunt oprite, iar corpul rămâne setat pe pilot automat.

Prin eliminarea legăturilor senzoriale și a capacității sistemului nervos de a interpreta semnalele primite, durerea dispare definitiv, deoarece percepția ei necesită prezența stării de conștiință.

Riscurile neprevăzute, reduse la minimum

În ciuda stării naturale de ezitare sau teama pe care orice persoană o poate simți înainte de o intervenție chirurgicală, domeniul anesteziei moderne oferă marje de siguranță extrem de ridicate. Pregătirea tehnică și științifică a echipelor medicale, combinată cu tehnologia de monitorizare de ultimă generație, reduce riscurile neprevăzute la un nivel minim.

Doctorul Alfonso Vidal Marcos subliniază că protocoalele din sala de operație sunt concepute pentru a gestiona prompt orice reacție a organismului. Medicii cunosc în detaliu anatomia, istoricul pacientului și particularitățile fiecărei proceduri, având la dispoziție mecanisme imediate pentru a interveni în cazul unor complicații spontane, precum o sângerare neprevăzută sau o fluctuație a parametrilor vitali.