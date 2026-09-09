Prețurile carburanților au fost actualizate miercuri, 9 septembrie 2026. În București, comparativ cu marți, benzina a rămas aproape neschimbată în marile rețele de alimentare, în timp ce motorina s-a scumpit la Rompetrol.

Șoferii care alimentează miercuri, 9 septembrie 2026, găsesc puține modificări la pompă în București. După schimbările de preț din ultimele zile, benzina a rămas la același nivel în aproape toate marile rețele, cu o singură ieftinire de un ban la Socar. În schimb, motorina s-a scumpit la Rompetrol, în timp ce restul companiilor au păstrat tarifele afișate marți.

Cât costă benzina în București, miercuri, 9 septembrie 2026

Prețul benzinei standard în București este cuprins miercuri între 9,73 lei/litru și 9,79 lei/litru.

La MOL, benzina costă în continuare 9,79 lei/litru, fără nicio modificare față de marți. Același preț este afișat și la Rompetrol și OMV, unde litrul de benzină rămâne 9,79 lei. La Lukoil, benzina se menține la 9,78 lei/litru, iar la Petrom rămâne 9,73 lei/litru.

Singura modificare apare la Socar, unde benzina costă 9,73 lei/litru, cu un ban mai puțin decât marți, când era 9,74 lei/litru. În aceste condiții, cea mai ieftină benzină din București este disponibilă atât la Socar, cât și la Petrom, unde litrul costă 9,73 lei.

Cât costă motorina în București, miercuri, 9 septembrie 2026

Motorina standard este comercializată miercuri în București la prețuri între 10,19 lei/litru și 10,35 lei/litru. La Rompetrol, motorina s-a scumpit cu 10 bani, ajungând la 10,35 lei/litru, față de 10,25 lei în ziua precedentă. Este cea mai mare modificare de preț din București și cel mai ridicat tarif dintre marile rețele de benzinării.

La MOL, motorina rămâne la 10,25 lei/litru, fără modificări față de marți. Același preț este afișat și la OMV. La Socar, motorina se menține la 10,19 lei/litru, iar la Petrom rămâne tot 10,19 lei/litru. Lukoil păstrează prețul de 10,26 lei/litru, fără nicio schimbare comparativ cu ziua precedentă. Cea mai ieftină motorină din București este disponibilă în continuare la Socar și Petrom, unde litrul costă 10,19 lei.

Motorina s-a ieftinit temporar de la 1 septembrie, după ce Ministerul Finanțelor a majorat reducerea accizei de la 20% la 25%. Concret, această ajustare reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 de litri, respectiv 829,69 de lei/tonă.

Astfel, în perioada 1-15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 de lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă. Scopul principal al acestei măsuri este protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a stabilităţii economice.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 9 septembrie 2026

Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 9,49 lei/litru și este disponibilă la o stație Dacma din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, pe DN7, nr. 172.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 9,97 lei/litru și este vândută la o stație RST din aceeași localitate, Lungulețu, județul Dâmbovița, pe strada Principală nr. 81.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este 9,73 lei/litru, iar pentru motorină 10,19 lei/litru. În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită de la 9,69 lei/litru, iar motorina de la 10,19 lei/litru. În Timișoara, benzina pornește de la 9,70 lei/litru, iar motorina de la 10,15 lei/litru. La Iași și Constanța, benzina este disponibilă de la 9,73 lei/litru, iar motorina de la 10,19 lei/litru.