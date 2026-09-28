Cât costă un litru de benzină și motorină, luni, 28 septembrie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Prețurile la benzină și motorină au stagnat luni, 28 septembrie 2026, pentru a doua zi consecutiv, după majorările din ultima perioadă.

Astfel, benzina standard se vinde luni, în București, cu prețuri între 9,99 de lei/l și 10,13 lei/l, iar motorina standard costă între 10,91 de lei/l și 10,99 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, luni, 28 septembrie 2026

Prețul benzinei standard în București este la minimumul de 9,99 de lei/l, la fel ca joia trecută, și se găsește la Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, benzina costă tot 9,99 de lei/litru, minimumul de vineri.

OMV menține benzina la 10,05 lei/l, la fel ca vineri.

Și stațiile MOL afișează la carburant, luni, 28 septembrie 2026, un preț de 10,05 lei/l, neschimbat de vineri.

Lukoil comercializează carburantul la 10,05 lei/l, costul de vineri.

Rompetrol afișează la benzină un preț de 10,13 lei/l, același de sâmbătă.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca și costă 9,93 de lei/l, preț constant din 18 septembrie. La Timișoara, carburantul se vinde cu 9,97 de lei/l, preț neschimbat de joi. În București, Iași și Constanța, benzina costă 9,99 de lei/l, costuri constante de joi.

Cât costă motorina în București, luni, 28 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,91 de lei/litru, la fel ca miercuri, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț de 10,91 de lei/l la o stație din București, la fel ca marți, însă la altele, carburantul ajunge la 10,94 de lei/l, la fel ca joi.

Rompetrol menține constant prețul la 10,97 de lei/l, la fel ca marțea trecută.

Și OMV vinde motorina standard luni, 28 septembrie 2026, cu 10,97 de lei/l, preț constant de marțea trecută.

La stațiile MOL, de asemenea, se menține trendul prețului de 10,97 de lei/l, la fel ca miercuri.

Stațiile Lukoil comercializează motorina standard cu 10,99 de lei/litru, preț menținut de marțea trecută.

Raportat pe județe, cea mai ieftină motorină este în Timișoara și costă 10,88 de lei/l, preț constant de marțea trecută. În Cluj, costă 10,89 de lei/litru, la fel ca miercuri. În București, Iași și Constanța, carburantul se vinde cu 10,91 de lei/litru, preț neschimbat de miercuri.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 15 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în septembrie, în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 28 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă 9,87 de lei/litru, la fel ca marțea trecută, și este disponibilă la stația Petrolium din Iernut, strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, E60, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 de lei/litru, la fel ca sâmbătă, și este vândută la stația Dacma din Lungulețu, situată pe strada Principală, DN7, nr. 172, județul Dâmbovița.