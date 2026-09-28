Consiliul Național al Elevilor (CNE) critică afirmațiile senatorului PSD Daniel Zamfir despre „neomarxism în școli” și cere dezbateri publice fără etichete ideologice, pe tema uniformelor obligatorii.

CNE respinge etichetele ideologice

Reacția CNE vine după ce Daniel Zamfir a afirmat că uniformele școlare sunt criticate de „useriștii neomarxiști”, care ar folosi „manipularea grosolană” pentru a susține că această măsură limitează libertatea de exprimare. Înaintea votului din Senat privind uniformele obligatorii, senatorul PSD, inițiatorul proiectului, declara că „se va opune cu toată forța politică” pentru a nu permite „curentului neomarxist să otrăvească mediul școlar”, ascuns sub masca „libertății de exprimare”.

Consiliul Național al Elevilor a condamnat public utilizarea unor „etichete ideologice ambigue” în discursurile politicienilor, subliniind că dezbaterea educațională ar trebui să fie centrată pe fapte și pe probleme reale ale sistemului.

Reprezentanții elevilor arată, într-un comunicat citat de Edupedu, că este îngrijorătoare „ușurința cu care discursurile politice construite în jurul unor etichete ideologice ambigue sunt preluate și acceptate în spațiul public, fără ca sensul sau relevanța acestora să fie puse la îndoială”.

Răspunsul CNE vine și în urma unei alte afirmații a senatorului Daniel Zamfir, care a descris organizația drept „un grup de elevi care s-au adunat în numitul Consiliul Național al Elevilor”.

CNE a catalogat afirmația drept „jignitoare” și a subliniat că aceasta denotă o lipsă de respect față de rolul instituției, care este structura națională de reprezentare a elevilor.

„Tocmai această calitate presupune exprimarea punctelor de vedere ale elevilor, inclusiv atunci când acestea contravin opiniilor decidenților”, au mai spus reprezentanții CNE.

Protest în școli: „Educația nu se repară la croitorie”

Elevii au organizat luni, 28 septembrie 2026, un protest simbolic față de proiectul de lege care prevede obligativitatea uniformelor. Cei care au dorit să participe au fost îndemnați să vină la școală îmbrăcați în negru, sub sloganul „Educația nu se repară la croitorie”.

Potrivit CNE, gestul este o formă de protest voluntar și nu se poate compara cu impunerea uniformelor prin lege.

„Una este alegerea voluntară a unei ținute ca formă de exprimare, alta este impunerea acesteia prin lege. Exercitarea libertății de alegere nu poate fi confundată cu renunțarea la aceasta”, au explicat reprezentanții elevilor.

Educația, mai mult decât o dispută ideologică

Consiliul Național al Elevilor mai face apel la readucerea dezbaterilor despre educație pe direcția problemelor reale ale sistemului.

„Educația nu poate fi redusă la o confruntare permanentă între etichete politice. Dincolo de diferențele de viziune, rămân problemele concrete ale sistemului: accesul inegal la oportunități educaționale, nevoia de sprijin psihologic, dezvoltarea competențelor necesare societății contemporane și participarea efectivă a elevilor la procesul decizional”, se subliniază în comunicat.