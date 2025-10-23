„Încurajăm aliaţii să ni se alăture”

Astfel, preţurile petrolului au crescut cu peste 1 dolar pe baril, joi, continuându-şi creşterea din sesiunea anterioară.

Contractele futures pentru ţiţeiul Brent au crescut cu 1,76 dolari, sau 2,81%, la 64,35 dolari la ora 00:41 GMT (3:41, ora României), iar contractele futures pentru ţiţeiul West Texas Intermediate din SUA au crescut cu 1,68 dolari, sau 2,87%, la 60,18 dolari.

SUA au declarat că sunt pregătite să ia măsuri suplimentare, solicitând Moscovei să accepte imediat un armistiţiu în războiul din Ucraina. Preşedintele SUA, Donald Trump, nu a impus anterior sancţiuni Rusiei pentru război, bazându-se în schimb pe măsuri comerciale.

„Având în vedere refuzul preşedintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancţionează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanţează maşinăria de război a Kremlinului”, a anunţat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat. „Încurajăm aliaţii noştri să ni se alăture şi să adere la aceste sancţiuni”, îndeamnă Bessent.

Rusia şi-a reiterat condiţiile anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un document neoficial cu Statele Unite, transmis în weekend, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani şi o altă persoană familiarizată cu situaţia.

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam"
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam"

Marea Britanie a sancţionat Rosneft şi Lukoil săptămâna trecută.

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, aprobat de UE

Separat, ţările UE au aprobat un al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei pentru război, care include interzicerea importurilor de GNL rusesc.

„Deşi ştirile despre sancţiuni au stimulat preţul petrolului brut, creşterea de până acum a fost relativ modestă, deoarece ameninţările cu sancţiuni/tarife din trecut au fost diluate sau amânate şi, de asemenea, din cauza dificultăţilor de aplicare a sancţiunilor”, a declarat Tony Sycamore, analist de piaţă la IG.

Imediat după anunţarea sancţiunilor SUA, contractele futures Brent şi WTI au crescut cu peste 2 dolari pe baril, impulsionate şi de creşterea cererii de energie din SUA.

Săptămâna trecută, SUA au solicitat Japoniei, de asemenea un important cumpărător de GNL rusesc, să oprească importurile de energie din Rusia înaintea viitoarei vizite a lui Trump în Asia şi în contextul în care Washingtonul intensifică presiunea asupra regiunii pentru a elimina treptat aprovizionarea din Rusia.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Dovada că Ilie Bolojan a fost avertizat de Ministerul Justiției din august că legea pensiilor magistraților nu are avizul CSM | DOCUMENT
Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani
Exclusiv
Știri România 07:00
Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani
Loto 6/49 din 23 octombrie 2025. Report de peste 8,34 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 23 octombrie 2025. Report de peste 8,34 milioane de euro la 6/49, categoria I
Doru Octavian Dumitru a fost operat de urgență la Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Care este starea actorului
Stiri Mondene 22 oct.
Doru Octavian Dumitru a fost operat de urgență la Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Care este starea actorului
Alimentul pe care nu îl consumă Delia Matache, dar este preferat de mulți români vara: „Nu îmi place! E degeaba"
Exclusiv
Stiri Mondene 22 oct.
Alimentul pe care nu îl consumă Delia Matache, dar este preferat de mulți români vara: „Nu îmi place! E degeaba"
Răspunsul dat de Sebastian Burduja când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
Politică 22 oct.
Răspunsul dat de Sebastian Burduja când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
Grindeanu, atac furios la adresa ministrului Finanțelor după măsurile Ordonanței 52: „Trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri". Ce promite după Congresul PSD
Politică 22 oct.
Grindeanu, atac furios la adresa ministrului Finanțelor după măsurile Ordonanței 52: „Trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri". Ce promite după Congresul PSD
