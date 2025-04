Andreeva a obținut cetățenia honduriană pe 27 noiembrie 2005, conform documentelor publicate de FBK. Ea a dat o procură unui avocat de la Tegucigalpa pentru a-și reprezenta interesele.

Soțul ei, Dușko Perovici, deține de asemenea cetățenie honduriană, precum și sârbă și muntenegreană.

De ce Andreeva avea nevoie de cetățenia honduriană rămâne un mister.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Andreeva a călătorit în Norvegia, Finlanda și Muntenegru, conform FBK. Acest lucru ridică întrebări, având în vedere restricțiile de călătorie pentru cetățenii ruși în aceste țări.

FBK a raportat anterior și despre cetățenia muntenegreană a Andreevei în 2015. Fondul a solicitat guvernului muntenegrean să îi retragă cetățenia Andreevei.

Pentru a înțelege unde își petrece Andreeva o parte semnificativă din timp, este suficient să parcurgeți cu atenție Instagram-ul ei, relatează FBK: „De mulți ani, ea postează imagini pitorești ale unei țări europene – Muntenegru.Toate fotografiile sunt făcute în stațiunea Sveti Stefan de la Marea Adriatică. Andreeva gătește, pictează și se relaxează la piscină”.

Războiul nu a împiedicat-o pe Andreeva să călătorească în această țară NATO: a filmat un videoclip de acolo anul trecut.

Ea și soțul ei au o casă (2.500 de metri pătrați.situată pe un versant de munte, cu o vedere minunată asupra apelor azurii ale Mării Adriatice.

Suprafața totală a terenului este mai mare de un hectar. Toate acestea au fost achiziționate de soțul Ekaterinei, Dulko Perovici, în 2015 și valorează acum în jur de 10 milioane de euro.

Maria Pevcih, președintele consiliului de administrație al FBK, a scris: „Nu este clar pentru ce merite i-a fost acordată, iar acum nu mai există niciun motiv. De ce ar avea principala propagandistă a lui Putin un pașaport inamic al unei țări NATO?”.

Viacheslav Gimadi, șeful departamentului juridic al FBK, a explicat că legislația muntenegreană permite revocarea cetățeniei dacă comportamentul unui „cetățean deosebit de important” aduce prejudicii grave intereselor vitale ale țării.

Pașaportului muntenegrean permite intrarea fără viză în 130 de țări, inclusiv în Uniunea Europeană.

Ekaterina Andreeva este cea care a rămas stană de piatră în timp ce colega Mariana Ovisiannikova protesta împotriva războiului, în spatele ei, în 2022.

A woman burst onto Russias main live evening newscast today with a sign that says:



“Stop the war

Dont believe propaganda

Theyre lying to you”



And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3