- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat desfășurarea unei operațiuni fără precedent în Marea Negră, susținând că a avut loc prima confruntare directă înregistrată vreodată între două drone navale.
Cuprins:
În cadrul acestei misiuni, o ambarcațiune ucraineană fără echipaj de tip Sargan 3000 a atacat și a distrus o dronă navală aparținând Forțelor Armate ale Federației Ruse.
Operațiunea a fost derulată în strânsă cooperare de către Forțele Navale ucrainene și Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev (GUR).
Potrivit datelor oficiale transmise de armata ucraineană, ținta rusească a fost identificată inițial de unitățile de spionaj militar.
Ulterior, drona ucraineană Sargan 3000 a fost trimisă în interceptare.
Această ambarcațiune era echipată cu o turelă de armament de tip Protector RWS, dotată cu o mitralieră grea de calibrul 12,7 milimetri, cu ajutorul căreia a deschis focul direct asupra vehiculului advers până la neutralizarea acestuia.
Comandamentul Marinei Ucrainene a catalogat incidentul drept „prima bătălie navală din istorie între drone navale” și a dat publicității secvențe video din timpul confruntării.
Cu toate acestea, informațiile privind distrugerea completă a dronei rusești și veridicitatea statutului de premieră istorică absolută nu au putut fi verificate din surse independente până la acest moment.
Evenimentul subliniază schimbarea profundă a doctrinei de război pe mare.
Marea Neagră a devenit principalul poligon de testare pentru vehiculele de suprafață fără echipaj (USV), ambele tabere extinzând utilizarea acestor platforme de la misiuni tradiționale de recunoaștere sau atacuri de tip kamikaze la confruntări directe pentru controlul maritim.