Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat desfășurarea unei operațiuni fără precedent în Marea Negră, susținând că a avut loc prima confruntare directă înregistrată vreodată între două drone navale.

În cadrul acestei misiuni, o ambarcațiune ucraineană fără echipaj de tip Sargan 3000 a atacat și a distrus o dronă navală aparținând Forțelor Armate ale Federației Ruse.

Detalii despre tehnologia folosită și modul de acțiune

Operațiunea a fost derulată în strânsă cooperare de către Forțele Navale ucrainene și Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev (GUR).

Potrivit datelor oficiale transmise de armata ucraineană, ținta rusească a fost identificată inițial de unitățile de spionaj militar.

Ulterior, drona ucraineană Sargan 3000 a fost trimisă în interceptare.

Această ambarcațiune era echipată cu o turelă de armament de tip Protector RWS, dotată cu o mitralieră grea de calibrul 12,7 milimetri, cu ajutorul căreia a deschis focul direct asupra vehiculului advers până la neutralizarea acestuia.

Imagini publicate și lipsa unei confirmări independente

Comandamentul Marinei Ucrainene a catalogat incidentul drept „prima bătălie navală din istorie între drone navale” și a dat publicității secvențe video din timpul confruntării.

Cu toate acestea, informațiile privind distrugerea completă a dronei rusești și veridicitatea statutului de premieră istorică absolută nu au putut fi verificate din surse independente până la acest moment.

Evenimentul subliniază schimbarea profundă a doctrinei de război pe mare.