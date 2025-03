„Urmează zile mai bune” pentru Ucraina, a scris Graham pe contul său de X, postând şi un emoji cu degetul mare în sus și distribuind mesajul lui Zelenski.

Volodimir Zelenski a anunțat mai devreme pe contul său de X că este gata să semneze un acord privind minereurile și securitatea cu Statele Unite și să lucreze sub „conducerea puternică” a președintelui Donald Trump.

Deși a recunoscut că întâlnirea sa cu Trump de vinerea trecută „nu a mers așa cum trebuia”, Zelenski a reiterat angajamentul Ucrainei față de pace și l-a lăudat pe președintele american pentru că a furnizat armatei ucrainene rachetele antitanc Javelin în perioada primului său mandat la Casa Albă.

I would like to reiterate Ukraines commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…