”Mi-am asumat aceste lucruri și știu ce mă aștaptă. Numai că eu nu vreau să plec ca prostul din această viață și din acastă funcție. Foarte simplu. Vă spun pe românește, ca la noi în Teleorman, vreau să duc această luptă până când sper că fiecare român să știe că poate avea încredre în justiție. Eu nu cred că o să scap, dar vreau ca după ce am terminat cu această funcție, să știu că am lăsat, împreună cu colegii mei, pe care îi felicit că suportă toate aceste mizerii, că lăsăm o țară mai bună. Și eu cred că Dumnezeu ne va ajuta”, a declarat Liviu Dragnea, după ce a votat Codul penal modificat.

Întrebat dacă este un Cod penal făcut pentru el, președintele PSD a reacționat nervos.

”Este un Cod penal dedicat justițiabililor din România. M-am săturat de toate petardele aruncate de unii și de alții. Ce înseamnă dedicat pentru Liviu Dragnea? Decizia luată de Klaus Iohannis și de un grup restrâns de influență, puteri oculte, a fost că, indiferent cum, eu să fiu anihilat. Că acum e vorba de abuzul în serviciu, mîine poate să-mi facă 1.000 de dosare. Ei și-au pus o țintă, îți joacă destinul, joacă pierderea unei puteri inimaginabile pe care o au”, a declarat Liviu Dragnea, la Parlament.

Mai mult, întrebat dacă prin redefinirea celor două infracțiuni, abuzul în serviciu și grupul infracțional organizat, va scăpa de aceste acuzații care i se aduc, Liviu Dragnea a răspuns sec. ”Eu nu cred”.

Liderul social-democraților a respins criticile venite de la președintele Iohannis, de la DNA, Parchet și de la partenerii internaționali. ”Parlamentul este presat din toate părțile să voteze într-un anumit fel”, a spus el.

Potrivit lui Dragnea, președintele Klaus Iohannis a folosit în mod abuziv toate instrumentele pentru a bloca şi alte legi, nu doar Codul penal.

Afirmaţia sa a venit în contextul anunţului făcut de Klaus Iohannis care a spus că va folosi toate instrumentele constituţionale pentru a contesta Codurile penale.

“Nu mă surprinde, pentru că preşedintele Iohannis a folosit în mod abuziv toate instrumentele şi atribuţiile pe care le are în Constituţie pentru a bloca şi alte legi, legi care ţin de guvernare, care ţin de programul economic – Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, sprijin pentru fermierii români şi multe alte legi – legea salarizării, doar-doar poate le iese această dorinţă care nu are legătură cu democraţia de a găsi mijloace prin care acest guvern să fie dat jos nu prin mijloace parlamentare şi constituţionale. Nu e o surpriză faptul că a anunţat că atacă (la CCR – n.r.). Trebuie să stea la rând, am înţeles că atacă şi ceilalţi din Opoziţie”, a afirmat Dragnea, la Parlament.

Codul penal, cu modificările controversate, a fost adoptat de Camera Deputaților, forul decizional în acest caz. Amendamentele se referă, printre altele, la redefinirea și dezincriminarea mai multor infracțiuni. Votul a fost dat cu o zi mai devreme decât ar fi trebuit.

PSD și ALDE n-ar fi reușit să adopte Codul penal fără sprijinul minorităților naționale.