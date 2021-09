„Am fost informat că în Sectorul 6 există un focar de pestă porcină. Am participat deja la o şedinţă a Comitetului Municipiului București pentru de Situații de Urgență (CMBSU) în care am discutat și am decis planul pentru eliminarea focarului”, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.

„Poliția Locală a Sectorului 6 și Direcția de Servicii Publice a Primăriei Sectorului 6 vor interveni mâine, conform planului adoptat azi, sub îndrumarea metodologică a Direcției Sanitare și Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) pentru a elimina focarul de infecție și pericolul reprezentat de către acesta”, a adăugat edilul Sectorului 6.

