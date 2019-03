Primarul Timișoarei este de părere că România ar putea pune la punct în privința autostrăzilor în doi ani dacă există voință.

„Eu nu pot să le cer angajaţilor, că e zi scurtă astăzi, să vină sau să-i ţin până la ora 15.00. Ce pot să vă spun este că eu astăzi voi fi în drum spre Bucureşti, mă duc cu maşina la Bucureşti şi la ora 15.00 mă voi opri undeva şi împreună cu colegii cu care ne deplasăm vom participa la protest. O să încercăm să facem o transmisie live a protestului nostru. Mă opresc din activitate 15 minute, activitate care va fi la acea oră deplasarea la Bucureşti”, a declarat Nicolae Robu, conform Mediafax.

Robu susține că rețeaua de autostrăzi ar trebui să reprezinte o prioritate pentru România.

De asemenea, primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a anunțat că se alătură protestului care are vineri, la ora 15.

„Este mai mult decât a fi de acord cu o idee. Este felul nostru de a spune lucrurilor pe nume, de a arăta că, deşi nu are drumurile care s-o unească cu Europa, României îi corespunde spiritul. La 100 de ani de România, forţa românilor e nemăsurată şi actionăm, nu doar observăm. Metoda se poate replica pentru toate marile nevoi pe care le are ţara. Iar reacţia e una firească: îi doare în 14, îi taxăm pe 15! Susţin campania «România vrea autostrazi» #şîeu. Ce vrem să demonstrăm prin asta? Exact ce vor toţi românii obişnuiti: o ţară normală, pe care să n-o traverseze doar Carpaţii şi Dunărea, cu o infrastructură rutieră reală. Desenele din pix pe hârtii imaginare, nu înseamnă autostrăzi sigure, ce se traduc în mii de vieţi salvate. Hai, România, hai că se poate!”, a scris Mircea Hava, pe Facebook.