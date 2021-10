Primăria Capitalei dă 3 milioane de lei pentru refacerea „Podului Mare”, aproape prăbușit în Cișmigiu

Libertatea a scris pe 11 octombrie despre problemele din parcul Cișmigiu din centrul Capitalei. În special despre „Podul Mare”, care se afla într-o vizibilă stare de degradare și a cărui balustradă s-a prăbușit la începutul acestei luni.

O bucată serioasă de beton s-a desprins din pod, fiind abandonată pe pământ, la câțiva pași de lac. Un adevărat pericol pentru trecători, mai ales că noaptea zona nu este luminată. În locul bucății din celebrul pod rămăsese doar o hârtie scrisă cu un marker verde: „Atenție! Pericol de accidentare” și o sfoară trasă pentru a susține hârtia.

La o săptămână de la publicarea articolului, pe 18 octombrie, pe adresa Primăriei București sosea o adresă din partea ALBAP (Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement), depusă la registratura PMB.

„Având în vedere situația precară în care se află Parcul Cișmigiu, precum și faptul că ALBAP nu are aprobate fonduri suficiente în vederea reabilitării peisagistice a parcului, dar și a execuției reparațiilor capitale la «Podul Mare» amplasat între Aleea Mongoliei și Aleea Platanului, propunem ca Primăria prin Direcția de Investiții să preia cele două proiecte în vederea demarării urgente a lucrărilor”, se arată în adresa semnată de Roxana Cristina Balcu, directorul general al Administrației.

Pe 26 octombrie a fost întocmit un raport de specialitate de cei din Direcția Generală de Investiții, apoi un alt referat de aprobare pentru începerea lucrărilor, care a ajuns pe masa primarului general Nicușor Dan și pe care și-a pus semnătura. Astăzi, Consiliul General al Municipiului București a adoptat cu 49 de voturi pentru și un vot împotrivă începerea lucrărilor în parc.

„Lucrările se vor face cu protejarea valorilor arhitectural-urbanistice, istorice și de mediu natural, astfel încât aspectul arhitectural, volumetria, materialele și culorile originale ale podului să rămână neschimbate. Valoarea totală a lucrărilor de reparație a «Podului Mare» este de 3.328.047,33 lei cu TVA inclus, iar durata de execuție a lucrărilor este de 8 luni”, se arată în comunicatul PMB.

Suma investiției este aceeași cu cea din 2019, atunci când primarul Bucureștiului era Gabriela Firea. Atunci proiectul a rămas doar pe hârtie.

Refacerea podului costă 3 milioane de lei pe care-i avem şi o să vedeţi că o să începem foarte curând. Am promis că peste 2 ani o să avem parcuri aşa cum trebuie ele să fie, am avut în acest an, aşa cum ştiţi o situaţie financiară dificilă.

Nicușor Dan, primar general: