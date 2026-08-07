Măsura urmărește creșterea siguranței pietonilor, în contextul numărului tot mai mare de incidente produse pe aleile pietonale.

Primăria precizează că „nu va fi interzisă mobilitatea alternativă”, ci vor fi stabilite reguli clare în zonele în care siguranța oamenilor este prioritară.

Printre zonele vizate se află Parcul Kiseleff, Parcul Bazilescu, Parcul Regina Maria și Parcul Luigi Cazzavillan, precum și locurile de joacă administrate de Primăria Sectorului 1.

Concret, Poliția Locală va putea aplica sancțiuni pentru:

• circulația cu vehicule în piețe, târguri, ganguri și pe spațiile verzi;

• staționarea vehiculelor în aceste zone;

• blocarea accesului în parcările publice;

• blocarea altor vehicule parcate regulamentar;

• ocuparea nejustificată a mai multor locuri de parcare de către același vehicul;

• circulația cu vehicule motorizate în parcuri, locuri de joacă și grădini publice administrate de Primăria Sectorului 1.

Conform noului regulament, amenzile aplicate pentru majoritatea acestor abateri sunt stabilite între 1.000 și 5.000 de lei. Totuși, circulația sau staționarea vehiculelor pe spațiile verzi constituie o excepție, fiind sancționată mai dur, cu amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei.

Pe lângă amendă, Poliția Locală Sector 1 poate dispune și ridicarea vehiculului, în condițiile prevăzute de regulament.

„Nu interzicem mobilitatea alternativă, ci stabilim reguli clare în spațiile în care siguranța oamenilor trebuie să fie prioritară. Respectăm parcurile. Protejăm copiii”, a spus consilierul local Ion Enache.

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