Primăria Stăneşti este în pragul falimentului. Nu mai sunt bani nici pentru facturi sau lemne de foc

Primăria Stăneşti este în pragul falimentului. Autoritățile din Stănești, județul Gorj, caută o soluție pentru a rezolva falimentul ce paște instituția după ce au fost majorate salariile angajaţilor.

Angajaţii Primăriei Stăneşti, din judeţul Gorj, nu şi-au primit salariile de trei luni, iar instituţia este aproape de colaps financiar, după majorarea lefurilor cu 20%. ITM a amendat unitatea administrativă pentru întârziere, iar ulterior au fost virate salariile pentru luna iulie, notează Mediafax.

De trei luni, angajaţii Primăriei Stăneşti, din judeţul Gorj, nu au mai primit banii pentru munca prestată, după aplicarea legii care permite autorităţilor locale să majoreze salariile angajaţilor. Primarul Ştefan Blideanu a spus că joi intră pe carduri salariile pentru luna iulie şi că salariile restante aferente lunilor august şi septembrie ar putea fi achitate abia în noiembrie. Deocamdată, nu mai sunt bani nici pentru facturi sau lemne de foc.

„Am încercat să mărim salariile cu aproape 20%. Am plătit salariile pe iulie, astăzi (joi – n.r.) vor intra banii pe carduri şi o să mai plătim din arierate şi alte facturi, urgenţele, la salubritate şi vedem ce mai avem de plată. Mai sunt salariile pe august şi septembrie. Să vedem ce ne mai rămâne, am trimis casiera la Finanţe. (…) Oamenii acceptă, că nu au ce face, este bătaia pe posturile bugetate acum”, a declarat, pentru sursa citată, primarul comunei Stăneşti.

Potrivit acestuia, s-a ajuns în această situaţie şi pentru că a fost începută pe buget local o lucrare foarte mare.

„S-a început o asfaltare de doi kilometri pe o uliţă dintr-un sat, am rămas noi cu diferenţa de achitat. Lucrarea nu e finalizată nici acum. Aşa s-a ajuns la arierate, plus că am avut o lucrare pe calamităţi, în satul Vălari, am rămas şi acolo cu datorie”, a mai spus edilul.