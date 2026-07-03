Euro a ajuns azi la 5,2374, comparativ cu cotația de joi, de 5,2359, ceea ce înseamnă o creștere de 0,0015.

Leul scade, aurul se scumpește

Euro crește, dolarul american scade. Cursul BNR, vineri, 3 iulie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Această tendință urmează recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 de lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.

Contextul economic rămâne tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.

Leul a crescut vineri în raport cu dolarul american, cotat la 4,5761, față de joi când era 4,5875 (o scădere de 0,0114).

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,1117 lei, față de 6,1206 cât era în ziua precedentă. Aurul este cotat vineri, 3 iulie 2026, la 613,8270 lei pentru un gram, față de 600,0478 lei (o creștere de 13,779 lei).

Inflația a ajuns la un nou record în România, a anunțat recent INS. Războiul din Iran a scumpit masiv carburanții, iar chiriile sunt cu 44% mai mari față de acum un an.

Cum a fluctuat leul după criza politică

3 iulie: 5,2374 lei/euro
2 iulie: 5,2359 lei/euro
1 iulie: 5,2409 lei/euro
30 iunie: 5,2438 lei/euro
29 iunie: 5,2430 lei/euro
26 iunie: 5,2390 lei/euro
25 iunie: 5,2317 lei/euro
24 iunie: 5,2461 lei/euro
23 iunie: 5,2460 lei/euro
22 iunie: 5,2386 lei/euro
19 iunie: 5,2391 lei/euro
18 iunie: 5,2339 lei/euro
17 iunie: 5,2328 lei/euro
16 iunie: 5,2310 lei/euro
15 iunie: 5,2380 lei/euro
12 iunie: 5,2353 lei/euro
11 iunie: 5,2390 lei/euro
10 iunie: 5,2344 lei/euro
9 iunie: 5,2386 lei/euro
8 iunie: 5,2436 lei/euro
5 iunie: 5,2488 lei/euro
4 iunie: 5,2581 lei/euro
3 iunie: 5,2592 lei/euro
2 iunie: 5,2556 lei/euro
29 mai: 5,2489 lei/euro
28 mai: 5,2484 lei/euro
27 mai: 5,2393 lei/euro
26 mai: 5,2359 lei/euro
25 mai: 5,2467 lei/euro
22 mai: 5,2488 lei/euro
18 mai: 5,2105 lei/euro
15 mai: 5,2088 lei/euro
14 mai: 5,2052 lei/euro
13 mai: 5,2056 lei/euro
12 mai: 5,2103 lei/euro
11 mai: 5,2222 lei/euro
8 mai: 5,2364 lei/euro
7 mai: 5,2661 lei/euro
6 mai: 5,2688 lei/euro
5 mai: 5,2180 lei/euro
4 mai: 5,1998 lei/euro
30 aprilie: 5,1417 lei/euro
29 aprilie: 5,1004 lei/euro.

România a terminat primele patru luni cu un deficit bugetar de 23,95 de miliarde de lei, respectiv 1,17% din Produsul Intern Brut (PIB), mai puțin de jumătate din nivelul consemnat în același interval de anul trecut, arată datele Ministerului Finanțelor.

Recent, INS a anunțat că inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
Viva.ro
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Ivana Knoll a făcut spectacol în tribune, apoi i-a atacat pe portughezi: „Noi măcar am ...
GSP.RO
Ivana Knoll a făcut spectacol în tribune, apoi i-a atacat pe portughezi: „Noi măcar am ...
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
GSP.RO
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
Parteneri
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Libertateapentrufemei.ro
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Politică 02 iul.
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Parteneri
Scenariul sumbru în care SUA lasă Europa singură în fața lui Putin. Cum se pregătește Rusia pentru război chiar sub ochii NATO
Adevarul.ro
Scenariul sumbru în care SUA lasă Europa singură în fața lui Putin. Cum se pregătește Rusia pentru război chiar sub ochii NATO
Marea Veneție, nu micul Paris! Cum a ajuns Bucureştiul să fie inundat de propria canalizare, administrată de Apa Nova, deși francezii şi-au asumat investiţii de 370 milioane euro!
Fanatik.ro
Marea Veneție, nu micul Paris! Cum a ajuns Bucureştiul să fie inundat de propria canalizare, administrată de Apa Nova, deși francezii şi-au asumat investiţii de 370 milioane euro!
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Reacția neașteptată a Liviei Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, după ce Spike a vorbit despre relația lor. „E viața mea, am trăit-o”
Stiri Mondene 13:15
Reacția neașteptată a Liviei Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, după ce Spike a vorbit despre relația lor. „E viața mea, am trăit-o”
Cu cine s-au întâlnit Andra și Cătălin Măruță pe stradă în vacanța din Mauritius: „Cât de mică este lumea”
Stiri Mondene 13:14
Cu cine s-au întâlnit Andra și Cătălin Măruță pe stradă în vacanța din Mauritius: „Cât de mică este lumea”
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Cod galben şi cod portocaliu de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
ObservatorNews.ro
Cod galben şi cod portocaliu de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Cum arată astăzi stadionul celei mai mari surprize din istoria fotbalului românesc
GSP.ro
Cum arată astăzi stadionul celei mai mari surprize din istoria fotbalului românesc
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax.ro
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Wowbiz.ro
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Redactia.ro
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Mișcare seismică de 6,2 în Indonezia! Anunțul autorităților
KanalD.ro
Mișcare seismică de 6,2 în Indonezia! Anunțul autorităților

Politic

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Politică 02 iul.
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Primul transfer al Rapidului după succesul categoric cu Dinamo Kiev. „Are foarte multă forță”. Exclusiv
Fanatik.ro
Primul transfer al Rapidului după succesul categoric cu Dinamo Kiev. „Are foarte multă forță”. Exclusiv
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar