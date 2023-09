Puiul s-a născut la sfârşitul lunii trecute dintr-o pereche tânără de panda uriaşi, alcătuită din masculul Ruyi şi femela Dingding, care au fost aduşi la Moscova în aprilie 2019 din provincia Sichuan, situată în sud-vestul Chinei.

Puiul de panda uriaş a împlinit recent vârsta de o lună, iar zoologii au realizat mai multe teste prin care au confirmat că este vorba despre o femelă. Angajaţii de la Grădina Zoologică din Moscova şi specialişti din China îi îngrijesc în prezent pe mama Dingding şi puiul ei.

