Confruntarea a avut loc, potrivit lui Harry, după ce William a numit-o pe Meghan „dificilă”, „nepolitică” și „abrazivă”. Harry i-a spus fratelui său că repetă ce scriu tabloidele britanice și că se aștepta la altceva de la el. Dar William, spune Harry, nu era rațional, ceea ce i-a făcut pe cei doi bărbați să începe să strige unul la altul.

Harry și-a acuzat apoi fratele că se comportă ca un moștenitor, incapabil să înțeleagă de ce fratele său mai mic nu s-a mulțumit să fie „de rezervă”, termen folosit inclusiv pentru titlul cărții. Frații s-au jignit reciproc, înainte ca William să spună că încearcă să ajute.

„Vorbești serios? Scuze, așa numești asta? Mă ajuți?”, a fost replica lui Harry, care, potrivit lui, l-a înfuriat pe William, care a înjurat în timp ce s-a îndreptat spre el.

Harry scrie că s-a dus apoi la bucătărie, fiind urmat de fratele său furios. I-a dat lui William un pahar cu apă și a spus: „Willy, nu pot să-ți vorbesc când ești așa”.

„A pus paharul jos, mi-a zis alt nume, apoi a venit la mine. Totul s-a întâmplat atât de repede. M-a prins de guler, rupându-mi lănțicul și m-a trântit la podea. Am căzut peste castronul câinelui, care s-a spart sub satele mele, iar cioburile m-au rănit. Am stat acolo o clipă, amețit, apoi m-am ridicat în picioare și i-am spus să iasă”, a povestit Harry.

Potrivit lui Harry, William l-a îndemnat să riposteze, invocând luptele pe care le-au avut în copilărie. Harry spune că a refuzat să facă acest lucru. William a plecat, spune Harry, apoi s-a întors „regretând cele întâmplate și cerându-și scuze”.

Apoi l-a și sunat. „Nu trebuie să-i spui lui Meg despre asta””, i-a transmis William lui Harry.

Prințul Harry spune că nu i-a relatat imediat soției sale despre acest incident, dar și-a sunat terapeutul. Ulterior, după ce Meghan a observat „zgârieturi și vânătăi” pe spatele lui, i-a spus despre agresiunea fratelui său, iar soția sa „nu a fost chiar atât de surprinsă și nici chiar atât de furioasă”. „Era îngrozitor de tristă”, a descris-o Harry pe Meghan.

Anterior, prințul Harry a spus într-un documentar de pe Netflix că prințul William a țipat la el, la discuțiile pe care le-au avut în 2020 referitoare la plecarea din Marea Britanie. Totodată, el a spus că „mi-aș dori să-mi recuperez tatăl, mi-aș dori să-mi recuperez fratele”, referindu-se la regele Charles al III-lea și la prințul moștenitor William.

