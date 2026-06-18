Joi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, ca nefondată, cererea lui Teodor Niţă de înlocuire a arestului preventiv cu controlul judiciar.

„În temeiul art. 242 alin. (2) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar formulată de inculpatul Niţă Teodor. În temeiul art. 242 alin. (2) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune formulată de inculpatul Niţă Teodor. Obligă inculpatul la plata sumei de câte 200 lei pentru fiecare cerere, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în minuta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Această decizie nu este definitivă și se poate contesta în termen de 48 de ore de la comunicare.



El este acuzat de procurori pentru instigare la abuz în serviciu deoarece la data de 15 ianuarie 2026, în prezenţa a două persoane, ar fi încercat să influenţeze un ofiţer din cadrul ISUJ Constanţa, în scopul neaplicării măsurilor legale faţă de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată.

„În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea şi influenţa conferite de funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, i-a solicitat ofiţerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancţiunii încetării activităţii comerciale faţă de societatea controlată şi să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri”, notau procurorii.

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