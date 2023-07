Dosarul morții lui Adrian Cernea a fost deschis după ce, pe 19 iunie 2021, pilotul a murit la Trofeul Dacii Liberi. A fost o etapă a Campionatului Național Off Road 2021, organizată de Comisia Națională de Off Road sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.

Cernea și copilotul Alex Tache au încercat să traverseze un pârâu învolburat, Caraslău, aflat la o altitudine de 750 de metri în Munții Nemira. Mașina s-a răsturnat, Cernea a murit, Tache s-a salvat.

Procurorii au deschis un dosar după ce competiția s-a desfășurat în condiții vitrege. Cu o zi înainte s-a primit un mesaj Ro-Alert cod roșu de precipitații, iar alți piloți au observat că pârâul „îi cât capota”.

Procurorul Constantin Grăjdeanu de la Parchetul Onești a decis că doar Cernea a fost responsabil legal de vină pentru moartea sa.

Opinia expertului

În ultimii aproape doi ani, Parchetul a așteptat finalizarea expertizării mașinii. În raport, se arată că autoturismul lui Cernea „era dotat cu elementele de siguranță și protecție necesare circulației pe drumuri accidentate care sunt stabilite pentru concursuri off road”.

În plus, inginerul care a întocmit raportul a punctat că „accidentul putea fi evitat de organizatori prin oprirea concursului sau prin asistarea locurilor din traseu care puneau în pericol viața participanților la concurs”.

Expertul a observat mai multe nereguli, una dintre ele fiind că organizatorii se înțeleseseră cu Romsilva ca la trecerile peste apele curgătoare să fie montate podețe.

„Este interzisă circulația pe albiile pâraielor, iar traversarea cursurilor de apă se va face pe podețe a căror amenajare este în sarcina organizatorului competiției” – extras din protocolul Romsilva-organizator.

Procurorul de la Onești nu a fost de acord cu expertul.

Ce spune procurorul

Magistratul consideră că doar una dintre conduite „a generat un pericol relevant din punct de vedere juridic”. Cea a pilotului Cernea.

„Apreciem că decizia organizatorilor de a nu opri concursul pe fondul condițiilor meteo nefavorabile nu a constituit un pericol relevant din punct de vedere juridic, iar culpa în producerea accidentului îi aparține exclusiv lui Cernea Adrian-Cătălin” – extras din ordonanța de clasare a dosarului 1602/P/2021

Printre concluziile procurorului este faptul că, „din perspectiva organizatorilor, cât și a participanților (care prin definiție sunt obișnuiți cu asumarea de riscuri mult peste nivelul acceptabil unei persoane fără astfel de preocupări), riscul a fost perceput ca fiind permis și gestionabil” .

Acesta susține că Cernea își cunoștea mașina, pe care o folosea de 9 ani, și putea lua singur decizia de a nu traversa râul învolburat.

De ce nu e luat în calcul expertul

Parchetul susține că expertul se bazează „pe o premisă greșită”. Procurorul admite că prin oprirea competiției „s-ar fi înlăturat de plano posibilitatea de a se ajunge la decesul victimei”, însă magistratul consideră că prioritare sunt autonomia decizională a competitorilor și evaluarea proprie a riscului.

Unul dintre punctele atacate de familia pilotului Adrian Cernea, care a contestat deja, oficial, clasarea dosarului, este faptul că au lipsit podețele care ar fi trebuit să existe, prin protocolul Romsilva-organizator, absență observată de expert în raportul său.

