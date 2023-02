INVESTIGAȚIE. Informații noi despre moartea pilotului de curse luat de viitură în 2021: cum au dispărut, în realitate, podețe care apăreau în protocolul cu Romsilva

Pe 19 iunie 2021, pilotul Adrian Cernea a murit la Trofeul Dacii Liberi, o etapă a Campionatului Național Off-Road 2021, organizat de Comisia Națională de Off-Road sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.

Pilotul Adrian Cernea

Cernea încercase, într-o mașină în care se afla și copilotul Alex Tache, să traverseze un pârâu învolburat, Caraslău, aflat la o altitudine de 750 de metri. Mașina s-a răsturnat, Cernea a murit, Tache s-a salvat.

Au fost preveniți cu alertă de cod roșu în zona de concurs

Libertatea a pus cap la cap informațiile și a aflat că:

– participanții au primit mesaje RO-Alert cu avertizare de cod roșu în zona de concurs;

– semnale puternice de alertă au venit și dinspre participanți. „Râul îi cât capota”, „ne ia apa, în p**a mea”, spuneau ceilalți competitori care au filmat concursul și care anunțaseră organizatorii că pârâul e umflat.

S-a deschis dosar penal de ucidere din culpă imediat. Ce se întâmplă, în acest moment, în dosar?

Nu s-a identificat încă vreun suspect

Parchetul de pe lângă Judecătoria Onești a menționat pentru ziar că urmărirea penală se desfășoară, în continuare, in rem pentru ucidere din culpă. Adică nu a fost încă identificat vreun suspect. „A fost finalizat raportul privind expertizarea automobilului”, susțin procurorii.

Din informațiile ziarului, expertiza a ajuns la dosar la finalul anului 2021. Iar concluziile expertizei arată cu degetul înspre organizatori.

„Accidentul putea fi evitat prin oprirea concursului”

Documentul de expertiză tehnică judiciară a avut patru obiective și a reținut că autoturismul lui Cernea „era dotat cu elementele de siguranță și protecție necesare circulației pe drumuri accidentate care sunt stabilite pentru concursuri offroad”.

Concluziile finale trase de expertul de profesie inginer, care a ajuns în zona intemperiei și a analizat circumstanțele producerii tragediei, au fost clare: „accidentul putea fi evitat de organizatori prin oprirea concursului sau prin asistarea locurilor din traseu care puneau în pericol viața participanților la concurs”.

Pentru că, atrage atenția raportul, „starea de pericol a apărut în momentul în care concursul s-a desfășurat în condiții nefavorabile și Cernea Adrian a pătruns în albia pârâului, care nu era prevăzut cu podeț, iar debitul de apă acumulat din ploaie a crescut, trecând peste autoturism”.

Expertul concluzionează: în momentul anunțării codului roșu referitor la condițiile meteorologice, organizatorii ar fi trebuit să ia măsuri care să fi mers până la oprirea concursului.

În expertiză apare un cuvânt-cheie: podețe.

Mașina lui Adrian, răsturnată de viitură | Foto: ISU Covasna

„Interzisă circulația pe albiile pâraielor”

Din imaginile filmate de piloți se observă că pârâul Caraslău a fost traversat direct prin albie.

Însă un protocol semnat pe 17 iunie 2021, cu două zile înainte de moartea lui Cernea, prevedea altceva.

În înțelegerea încheiată între Romsilva – Direcția Silvică Bacău și organizator, Asociația Club Sportiv Offroad „Dacii Liberi” din Bacău, se vorbește în mod explicit despre cum se trece prin apele curgătoare.

Este interzisă circulația pe albiile pâraielor, iar traversarea cursurilor de apă se va face pe podețe a căror amenajare este în sarcina organizatorului competiției. Protocol Romsilva-organizator:

Contactată de Libertatea, avocata Marina Constantinescu, care reprezintă o parte civilă păgubită în dosar, a confirmat abaterea: „Obligația nu a fost respectată de către organizatorul competiției, punând în pericol sănătatea, integritatea corporală și viața participanților la competiție. Încălcarea unei norme prevăzute într-un act valabil și producător de efecte juridice atrage culpa persoanei sau entității juridice”, spune ea.

Mai mult decât atât, atrage atenția Constantinescu, traseul competiției prevedea traversarea cursului de apă, „participanții neavând posibilitatea de a-l ocoli sau schimba direcția de mers”.

„Probe respinse după un an și jumătate”

Apropiații pilotului-victimă spun că urmărirea penală merge greu, iar multe probe au fost refuzate.

„Ritmul de administrare a probelor este unul foarte lent, sens în care am formulat numeroase cereri de urgentare. În egală măsură, am formulat cerere prin care am solicitat administrarea mai multor mijloace de probe apte să conducă la aflarea adevărului în prezenta cauză. Însă câteva au fost respinse după un an și jumătate de la data solicitării”, a confirmat și Marina Constantinescu.

Tot ea atrage atenția că organizatorii știau de vremea rea încă din seara precedentă, din mesajele Ro-Alert primite la hotelul din Slănic Moldova.

Adrian Cernea era un profesionist desăvârșit, un campion și nu s-ar fi aventurat în mod inconștient într-o situație ce i-ar fi pus viața în pericol, dacă avea informațiile. Marina Constantinescu:

Ziarul l-a contactat, în 2021, pe organizatorul Romeo Andrieș, însă acesta a refuzat dialogul, susținând că „e o anchetă în curs, nu-mi permit să dau declarații despre asta”.

Romeo Andrieș

