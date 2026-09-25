Un șofer trebuie să plătească aproximativ 1,3 milioane de euro după ce a provocat în 2025 un accident mortal în Italia, în timp ce conducea o mașină cu numere de înmatriculare poloneze care nu avea asigurarea obligatorie.

Despăgubiri de 1,3 milioane de euro după un accident mortal, în Italia

Un șofer italian trebuie să achite din propriul buzunar aproximativ 1,3 milioane de euro, suma solicitată de Biroul Polonez al Asigurătorilor Auto (PBUK) în urma unui accident mortal produs în Peninsulă. Bărbatul a provocat tragedia în timp ce conducea o mașină cu numere de înmatriculare poloneze care nu avea asigurarea obligatorie. PBUK a achitat despăgubirea în urma accidentului și a inițiat ulterior o acțiune pentru recuperarea banilor de la șofer.

Cazul este legat de ceea ce presa poloneză numește „escrocheria napoletană”, un mecanism prin care anumite mașini sunt înmatriculate fictiv în Polonia, deși circulă în alte țări.

Cum funcționează mecanismul

Mecanismul utilizat este prezentat drept o formă de închiriere pe termen lung. Proprietarul unui vehicul îl vinde formal unei companii de închirieri din Polonia. După înmatricularea mașinii în această țară, proprietarul încheie un contract de închiriere și continuă să folosească vehiculul în schimbul unei taxe. Costul total poate fi mai mic decât taxele de circulație și, în special în Napoli, decât costul unei polițe de asigurare.

La prima vedere, procedura pare legală, însă au fost identificate mai multe aspecte care încalcă normele și care au ajuns deja în atenția anchetatorilor, unele investigații ducând inclusiv la arestări. În anumite cazuri, vehiculul nu este transportat fizic în Polonia pentru înmatriculare, ci sunt trimise doar documentele. În mod similar, inspecția tehnică nu este efectuată în realitate, ci este doar certificată în acte.

Asigurarea poate fi falsă, inclusiv fără ca șoferul să știe acest lucru, sau poate să nu fie reînnoită după primul an. Potrivit sursei, acest lucru este favorizat de dificultățile de comunicare dintre autoritățile italiene și cele poloneze.

Accidentul mortal a avut loc în Italia în 2025

Accidentul care a dus la solicitarea despăgubirii a avut loc în 2025 și a implicat un Fiat Panda fabricat în 2013, relatează fanpage.it. Mașina a lovit un biciclist, care a murit în urma accidentului. Potrivit publicației poloneze Interia, care citează PBUK, vehiculul nu avea asigurarea obligatorie. În aceste condiții, prejudiciul a fost despăgubit de PBUK, care ulterior a solicitat recuperarea sumei de la șofer.

Valoarea totală a despăgubirii se ridică la aproape 5,6 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 1,3 milioane de euro.

Sute de acțiuni în instanțele din Italia

Acțiunea împotriva șoferului face parte din demersurile Biroului Polonez al Asigurătorilor Auto de a recupera sumele achitate pentru accidente produse în străinătate și în care au fost implicate mașini înmatriculate în Polonia, dar neasigurate. Potrivit unei declarații anterioare a PBUK pentru Fanpage.it, au fost inițiate aproximativ 500 de acțiuni în instanțele italiene.

Cazul Fiatului Panda reprezintă cea mai mare despăgubire gestionată până acum de PBUK.

Al doilea cel mai costisitor caz a avut loc tot în Italia și a implicat un Audi A4 fabricat în 2003. Mașina a tăiat calea unui motociclist, provocându-i răni grave.

Al treilea caz a avut loc în România. O mașină Seat Leon cu numere de înmatriculare poloneze a provocat o coliziune frontală, iar despăgubirea a fost de 158.000 de euro, echivalentul a aproximativ 685.000 de zloți.