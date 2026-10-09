Programul „Școala din Spital” se lansează în 10 unități sanitare din București. Lista celor 10 spitale unde copiii bolnavi au acces la educație

Atunci când un copil ajunge pe un pat de spital, lumea lui se restrânge brusc la perfuzii, analize și pereți albi. Însă o inițiativă emoționantă schimbă radical regulile jocului: UMF „Carol Davila” a lansat oficial programul „Școala din Spital” în 10 unități medicale din București. Fără dosare stufoase și fără birocrație pentru părinți, profesorii vin direct la patul micilor pacienți pentru ca orele de română sau matematică să devină cel mai bun tratament împotriva fricii.

Lecția care vindecă: Când o oră de matematică te face să uiți că ești pacient

Lansat într-o atmosferă plină de emoție în Sala Senatului UMF „Carol Davila”, proiectul „Școala din Spital” aduce o schimbare de paradigmă în sistemul medical și educațional românesc. Nu mai vorbim doar despre tratamente și puncții, ci despre continuitatea copilăriei.

Rectorul UMF „Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga, a explicat de ce prezența profesorilor la patul de suferință este, în esență, o parte din procesul de vindecare:

„Un copil internat în spital nu este doar un pacient. Este în continuare elev, coleg, prieten, un copil cu vise și cu un viitor pe care boala nu trebuie să-l întrerupă. Prin acest proiect îi spunem: «Astăzi ești într-un spital, dar viața ta continuă, educația ta continuă!» Pentru un copil care petrece săptămâni sau luni internat, o oră de română sau istorie la spital nu este deloc un lucru obișnuit: este ora în care uită că este pacient și redevine simplu elev. Profesorul nu îl înlocuiește pe medic, dar medicina și educația lucrează pentru același obiectiv: viitorul copilului,”.

Fără birocrație chinuitoare pentru părinți: Cum funcționează „Școala din Spital” în 10 unități medicale

Noua Lege a învățământului preuniversitar (Legea 198) a creat cadrul legal prin care universitățile de medicină (UMF-urile) preiau și coordonează aceste școli speciale.

Cea mai mare victorie este eliminarea dosarelor stufoase pe care părinții, deja devastați de boala copilului, trebuiau să le plimbe între ghisee.

„Este cel mai important proiect din cariera mea profesională. Am vorbit cu copiii internați la Fundeni și cu părinții lor și am eliminat toată birocrația extrem de stufoasă pe care trebuiau să o parcurgă pentru a-și școlariza copilul spitalizat. Când ajunge pe un pat de spital, copilul simte o nevoie uriașă de normalitate, dorește să nu piardă legătura cu școala, cu colegii. UMF «Carol Davila» a parcurs toată procedura și desfășoară deja «Școala din Spital» în 10 spitale din Capitală!” a afirmat Ioana Lazăr, Secretar General în Ministerul Educației.

Pe lângă profesori la patul de spital sau la domiciliu, copiii beneficiază de orar adaptat și consiliere psihologică. Proiectul este sprijinit de un compartiment special creat în Ministerul Educației, coordonat de Daniela Burghelea și gestionat de Magda Jianu, fost voluntar timp de 15 ani în secțiile pediatrice de la Fundeni.

200 de copii vor beneficia de școala în spital: „Niciun elev din București nu va fi lăsat în urmă”

Proiectul reunește o rețea puternică de sprijin formată din medici, profesori, psihologi și administrație locală. Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 2 s-au alăturat inițiativei, oferind garanția că educația nu se oprește la ușa salonului de spital.

„Educația este un drept fundamental, nu un privilegiu care depinde de starea de sănătate. Programul «Școala din Spital» este o punte vitală pentru copiii care trec prin spitalizări lungi și tratamente chinuitoare. Este o promisiune fermă că niciun elev nu va fi lăsat în urmă și că părinții nu vor mai purta și povara gândului că fiul sau fiica lor pierde anul școlar”, a spus Georgiana Georgescu, reprezentant al Inspectoratului Școlar și Consilier Local.

În cadrul proiectului lansat de UMFCD, 200 de copii vor beneficia de școala în spital, în 10 unități sanitare.

Beneficiarii activității din cadrul Școlii din spital – UMF Carol Davila sunt copiii și elevii internați în cele 10 spitale partenere din Capitală: Institutul Clinic Fundeni, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”, Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”.

Flexibilitate maximă: Profesorii care învață să predea la patul de suferință

Pentru ca aceste clase speciale să poată funcționa legal în medii sterile sau de terapie intensivă, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) a adaptat cerințele clasice.

„Nu putem pune un semn de egalitate între o școală obișnuită și o școală din spital. Menirea profesorilor care vin aici este de a-l ajuta pe copil să continue să viseze, chiar dacă o boală îi încetinește temporar drumul”, a precizat Mariana Dogaru, președintele Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Această viziune este completată de conducerea învățământului superior medical, care vede în acest proiect o investiție directă în viitorul societății:

„Fără educație nu putem vorbi de sănătate, de dezvoltare sau de progres. Conceptul este un mix între școala preuniversitară și universitatea de medicină. Educația investită astăzi în acești copii pacienți se va reflecta peste ani în întreaga societate,” a explicat Daniela Burghelea, Director General, Direcția Generală Învățământ Superior.

Noul an școlar marchează primul capitol oficial în care „Școala din Spital” devine o realitate funcțională în 10 spitale din București. Iar dacă pe holurile secțiilor de pediatrie se va auzi tot mai des întrebarea celor mici: „Doamna profesoară, când avem următoarea lecție?”, atunci medicina și educația au câștigat cea mai importantă bătălie: cea pentru speranță.