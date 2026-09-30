Podul Operei din Capitală, o legătură rutieră strategică între centrul Bucureștiului și ieșirea spre Autostrada A1, va fi complet consolidat și reabilitat.

Podul se află într-o stare tehnică „nesatifăcătoare”

Consiliul General al Municipiului București a aprobat miercuri, 30 septembrie, indicatorii tehnico-economici ai proiectului, după ce expertizele tehnice au încadrat construcția în stare „nesatisfăcătoare”, fără dispozitive antiseismice și cu degradări structurale importante.

„Reabilităm și consolidăm Podul Operei! (...) Podul de peste Dâmbovița se află într-o stare tehnică «nesatifăcătoare». Carosabilul și trotuarele sunt degradate, cu crăpături și denivelări, pavelele din parcare sunt deteriorate, stâlpii de semnalizare deformați, grinzile de suport au fisuri, balustrada e nesigură”, a transmis Primăria Municipiului București (PMB).

El este amplasat chiar în dreptul Operei Naționale București, la intersecția Bulevardului Mihail Kogălniceanu cu Bulevardul Eroilor, asigurând trecerea rutieră și pietonală peste Dâmbovița între cele două maluri ale râului.

Durata lucrărilor este de 2 ani

Podul este un punct important de legătură între zona centrală a Capitalei și cartierele din vest și asigură conexiunea cu Autostrada A1.

Reprezentanții PMB susțin că lucrările sunt necesare și pentru a proteja construcția. „Sunt prezente infiltrații de apă, care pot afecta structura, iar podul nu are dispozitive antiseismice”, potrivit sursei citate.

Durata estimată a lucrărilor este de doi ani, din care 4 luni pentru proiectare și 20 de luni pentru execuție.

Istoricul Podului Operei

Podul Operei este unul dintre cele mai importante noduri rutiere din centrul Bucureștiului.

Podul de lângă Opera Națională a fost realizat în două etape. În 1986, odată cu amenajarea complexă a râului Dâmbovița, a fost construit tronsonul central al podului, cu o lățime de 37,60 metri.

Podul a fost lărgit apoi în 1993. A fost păstrat un tronson de 29 de metri, iar în amonte și aval au fost adăugate alte două tronsoane.