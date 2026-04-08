Aceste declarații extreme vin pe fondul recunoașterii publice a faptului că forțele Kremlinului nu au reușit să își atingă obiectivele militare prin mijloace convenționale (rachete, drone și trupe terestre), la patru ani de la declanșarea invaziei.

Clubul Maniacilor Nucleari

Colonelul în rezervă Mihail Hodarenok, fost comandant al forțelor de apărare antiaeriană și expert militar al Kremlinului, a admis în fața a milioane de telespectatori că actuala strategie a lui Vladimir Putin nu funcționează.

Pentru a ieși din acest impas, Hodarenok a propus o abordare radicală, sugerând impunerea unui ultimatum inspirat de tacticile lui Donald Trump în dosarul iranian, dar cu o componentă nucleară.

„Sarcina nu este rezolvabilă cu arme convenționale, cele pe care le avem, așa că poate ar trebui să trecem la arme (n.r. – nucleare) speciale și să punem capăt acestui conflict în termen de zece zile, până la 1 mai”, a declarat Hodarenok.

Cunoscutul propagandist Vladimir Soloviov a salutat ideea, răspunzându-i în direct: „Bine ai venit în Clubul Maniacilor Nucleari. Cer asta de mult timp”.

„Justificarea” atacului nuclear

Renunțând la prudența afișată în anii precedenți, Hodarenok a argumentat că armamentul neconvențional este singura soluție pentru a ajunge la oficialii ucraineni de rang înalt.

„Dacă conducerea militară și politică se ascunde în buncăre subterane situate la adâncimi considerabile… cum pot fi contactați acolo decât cu arme speciale?”, a precizat Hodarenok.

Propagandiștii au încercat să justifice o astfel de decizie catastrofală printr-o serie de argumente cinice, susținând că:

Utilizarea armelor nucleare nu ar mai trebui considerată un eveniment „ieșit din comun”.

Finalizarea rapidă a conflictului ar „salva zeci de mii de vieți”.

Atacul ar proteja definitiv infrastructura internă a Rusiei de viitoare lovituri.

Reacția și condamnarea comunității internaționale sunt complet irelevante pentru Moscova.

Ultimatum de două zile și amenințări directe pentru civili

Scenariul promovat de televiziunea rusă presupune somarea Ucrainei să accepte imediat un acord de pace dictat de Vladimir Putin.

În caz de refuz, atacurile nucleare ar urma să fie declanșate în termen de 48 de ore.

În finalul discuției, Vladimir Soloviov a lansat un mesaj terifiant la adresa populației civile din principalele centre urbane ucrainene: „Cetățenii care locuiesc în Kiev, Odesa, Nikolaev și Harkov, părăsiți orașele imediat. Vor fi șterse de pe fața pământului.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE