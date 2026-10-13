Proprietarul unui restaurant de sushi a construit camere ilegale pentru 21 de angajați într-un depozit de mâncare, în Italia

În localitatea italiană Burolo din Torino, carabinierii și inspectorii au descoperit în urma unui control desfășurat pe 9 octombrie în restaurantul Har 21 de camere și patru băi amenajate ilegal într-un fost depozit alimentar, scrie corriere.it.

Spațiile nu îndeplineau cerințele minime de locuibilitate și nu dispuneau de deschideri adecvate pentru ventilare. În urma verificărilor, administratorul localului, un cetățean chinez în vârstă de 29 de ani, a fost denunțat în stare de libertate.

Potrivit anchetatorilor, o parte a spațiului destinat inițial depozitării alimentelor fusese transformată ilegal într-un dormitor pentru angajați, fără autorizațiile necesare pentru schimbarea destinației de utilizare. Din acest motiv, Nucleul de Inspecție a Muncii din Torino a dispus sechestrarea preventivă a camerelor amenajate.

În timpul inspecției, autoritățile au identificat și verificat situația a 27 de angajați. Controalele au scos la iveală mai multe nereguli privind raporturile de muncă și siguranța la locul de muncă. Unul dintre angajați lucra fără forme legale, iar pentru întregul personal s-a constatat lipsa controalelor medicale obligatorii și a instruirii prevăzute de legislația privind securitatea muncii.

Verificările efectuate de carabinieri și de personalul sanitar au evidențiat și alte încălcări ale normelor în vigoare. Printre acestea se numără instalarea unui sistem de supraveghere video fără autorizațiile obligatorii, precum și diverse nereguli de-a lungul lanțului agroalimentar.