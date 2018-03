Angajații de la Șantierul Naval Mangalia ies în stradă împotriva Ministerului Economiei, condus de către Dănuț Andrușcă, pe care îl acuză de tergiversare, în condițiile în care Guvernul Tudose a anunțat înainte să fie demis că statul își va exercita dreptul de preempțiune și va cumpăra compania de la grupul coreean Daewoo Heavy Industries.

”Protestăm pentru că am fost mințiți și amăgiți, în ultimii 2 ani, de către toate Guvernele care s-au perindat sporadic pe la Palatul Victoria. Protestăm pentru că bâlbâiala lor ne știrbește viitorul, pentru că lipsa competenței, lașitatea și micimea lor este suportată de noi, de copiii nostri și de locuitorii orașului Mangalia.

Protestăm pentru că în ultimele 6 luni am tot avut răbdare, am sperat, am fost înțelegători și am așteptat ca Guvernul României să livreze o soluție corectă și sustenabilă la problemele cu care compania Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) se confruntă”, se arată într-un comunicat al sindicatului Navalistul.