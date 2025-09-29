Sumele pe care le-au primit protestatarii

Conform surselor citate de Agora, protestatarilor recrutați li se promit 150 de euro pentru participare, plus un bonus de 50 de euro dacă aduc un prieten. De asemenea, li se oferă băuturi calde gratuit.

„Poliția deține informații cǎ pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitalǎ oamenilor li se promit bani, în contextul în care persoanele se abțin în a ieși în stradă”, a transmis Poliția din Republica Moldova.

Autoritățile avertizează organizatorii că vor fi trași la răspundere pentru aceste acțiuni ilegale. Totodată, poliția îndeamnă cetățenii să nu se lase ademeniți și să-și respecte demnitatea.

Igor Dodon a îndemnat la proteste încă din timpul alegerilor

Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Patriotic, a anunțat că intenționează să organizeze proteste după alegerile parlamentare. Acesta a declarat că va ieși în stradă pentru a-și apăra presupusa victorie.

Forțele de ordine din Republica Moldova se pregătesc pentru posibile destabilizări post-electorale. Acestea fac parte dintr-un scenariu anticipat de autorități în urma scrutinului parlamentar.

