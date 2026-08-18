Moscova avertizează Londra: „Prețul pe care îl va plăti va fi mai mare”

Reacția dură a diplomaților ruși vine în urma numeroaselor relatări din presa internațională care au scos la iveală utilizarea tehnologiei militare britanice în atacurile la distanță mare executate de forțele ucrainene.

Reprezentanții ambasadei au susținut că acțiunile Regatului Unit demonstrează că Londra „optează în mod deliberat pentru o escaladare a crizei”, în timp ce declară public că își dorește pacea.

Avertismentul transmis de reprezentanța diplomatică a Moscovei include amenințări explicite cu privire la riscurile asumate de Marea Britanie prin implicarea tot mai profundă în sprijinirea efortului de război ucrainean.

„Acțiunile Londrei vor avea inevitabil consecințe pentru care va trebui să răspundă. Cu cât implicarea sa în conflict este mai profundă și cu cât sprijinul acordat mașinăriei teroriste de la Kiev este mai mare, cu atât prețul pe care îl va plăti va fi mai mare”, se arată în comunicatul Ambasadei Rusiei.

Ce sunt dronele cu reacție Nyan și ce ținte rusești au fost vizate

Presa britanică, prin intermediul publicației The Times, a dezvăluit că armata ucraineană folosește de aproximativ șase luni drone de atac cu rază lungă de acțiune fabricate în Regatul Unit.

Printre echipamentele utilizate se numără modelul Nyan, o dronă cu propulsie cu reacție produsă de gigantul din industria de apărare BAE Systems, alături de un alt tip de dronă al cărei nume nu a fost dat publicității.

Aeronava fără pilot Nyan are o anvergură a aripilor de 2,9 metri și este lansată de pe o rampă portabilă, putând fi operată atât de pe uscat, cât și de pe nave maritime.

Mulțumită motorului cu reacție și tehnologiei avansate integrate de BAE Systems, drona poate naviga în medii în care semnalul GPS este bruiat masiv de sistemele de război electronic rusești. Aceasta poate transporta încărcături explozive pentru lovituri de precizie sau poate fi folosită ca momeală pentru a determina bateriile antiaeriene inamice să își dezvăluie pozițiile.

Informațiile apărute în spațiul public arată că, deși majoritatea atacurilor de profunzime sunt realizate cu tehnică de producție proprie, dronele britanice au obținut succese mari.

Printre țintele strategice lovite de forțele ucrainene cu aparate de zbor Nyan se numără rafinării importante de petrol din regiunile Moscova, Iaroslavl și Volgograd.

Replica Londrei: „Stăm umăr la umăr cu Ucraina”

Ministerul Apărării din Marea Britanie a răspuns ferm avertismentelor venite de la Moscova și a reafirmat angajamentul total al guvernului britanic față de suveranitatea și securitatea Ucrainei.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat că Regatul Unit va „stă umăr la umăr” cu Ucraina și va continua să livreze toate echipamentele militare necesare pentru ca țara să se poată apăra în fața agresiunii ruse.

„Marea Britanie este alături de Ucraina și ne angajăm să furnizăm echipamentul de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra împotriva invaziei ilegale a lui Putin. Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea acestui guvern de a se opune agresiunii ruse, atât în Ucraina, cât și împotriva Regatului Unit și a aliaților noștri”, a subliniat reprezentantul Ministerului Apărării de la Londra.

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