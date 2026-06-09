Guvernarea prin proxy e prezentă în echipa care se conturează în jurul lui Eugen Tomac. Dacă USR, PNL și UDMR, partide reticente la intrarea în echipa premierului nominalizat de Nicușor Dan, nu și-au pregătit cărțile pentru a avea reprezentare politică, PSD a inserat mai mulți „tehnocrați”, de la oameni cu experiență administrativă la novici în domeniu.

Ionaș și-a început cariera sub Hrebenciuc

Conducerea PSD vizează ministere cu bugete generoase. Cel mai important portofoliu pentru aleșii locali este Dezvoltarea. Este ministerul unde în ultimii ani PSD nu a avut titular, dar și-a impus secretari de stat cu atribuții-cheie, în special gestionarea Programului de Investiții „Anghel Saligny”, pușculița cu bani. Multiple surse politice au precizat că liderii PSD au făcut lobby pentru impunerea la Dezvoltare a sociologului Vladimir Ionaș, un nume considerat surprinzător. 

„Pupilele” lui Hrebenciuc, Năstase, Grindeanu și Dan Voiculescu din guvernul propus de Eugen Tomac
Vladimir Ionaș. Foto: Facebook / Vladimir Ionaș

În majoritatea prezentărilor publice, a fost punctat faptul că în trecut, adică în 2017, Ionaș a fost consilier al lui Sorin Grindeanu, când cel din urmă era prim-ministru.

Ionaș a rezistat la guvern și după venirea lui Tudose, dar după trei luni a plecat. Însă sociologul nu a lucrat doar cu Grindeanu. La începutul carierei sale a fost consilier la Parlamentul României, în perioada 2009-2015. Atunci a lucrat și a fost luat sub aripa lui Viorel Hrebenciuc, unul dintre cei mai abili oameni ai culiselor politice din istoria PSD, dar în același timp un personaj controversat cercetat în mai multe dosare penale. Pe scurt, „un sforar”, potrivit jargonului din politică.

De altfel, Ionaș provine din aceeași zonă geografică. Mai precis, este născut în Onești, în timp ce Hrebenciuc a fost cel mai important politician al Bacăului influent la nivel central.

Transporturile, date pe mână lui Ionuț Laurențiu Mașala zis Sandokan, omul lui Grindeanu

Un minister la fel de important este cel al Transporturilor. PSD s-a oprit pentru acest portofoliu la Ionuț Laurențiu Mașala, director economic în cadrul CNAIR, supranumit și „Sandokan”.

Cu un CV în care se vede că a avansat pas cu pas în administrația publică, în ultimii 20 de ani, Mașala este „garantat Grindeanu”, după cum spun surse din PSD.

De altfel, Ministerul Transporturilor este important pentru că în continuare sunt așteptat cât mai multe plăți pentru șantierele pe care se lucrează în România. La negocierile pentru Guvernul Bolojan, Transporturile și Justiția au fost primele luate de PSD, de asemenea. 

„Pupilele” lui Hrebenciuc, Năstase, Grindeanu și Dan Voiculescu din guvernul propus de Eugen Tomac
Ionuț Laurențiu Mașala. Foto: Facebook / Ionuț Laurențiu Mașala

Istodor, poziție importantă în Guvernul Năstase

PSD nu poate renunța în ruptul capului la influența din Agricultură. De aproape un deceniu, cu o mică pauză în perioada guvernelor Orban și Cîțu, la Ministerul Agriculturii și la șefia Comisiei de agricultură din Camera Deputaților au fost oameni agreați de Paul Stănescu, fost secretar general al PSD și unul dintre cei mai influenți politicieni. De câteva luni a făcut pasul în spate, dar a rămas, deși nu cu aceeași putere de influență, Marius Oprescu, șeful CJ Olt. Surse PSD și din arcul guvernamental au precizat că propunerea Nicolae Istudor a primit ok-ul lui Marius Oprescu. Istudor, rector al ASE București, a mai fost secretar de stat în Guvernul Năstase.  

„Pupilele” lui Hrebenciuc, Năstase, Grindeanu și Dan Voiculescu din guvernul propus de Eugen Tomac
Nicolae Istudor. Foto: Facebook / ASE

Aripa PUSL și confuzia urmărită

Pentru Ministerul Mediului favorit este Teodor Dulceață. În ultimul deceniu, Teodor Dulceață a fost mai mereu secretar general sau secretar general-adjunct la Mediu. A stat departe de această poziție de înalt funcționar public doar în perioada cabinetelor Orban și Cîțu. Însă la început 2022, Dulceață a fost recuperat în Guvernul Ciucă. În 2022, Adevărul scria că Dulceață este apropiat de deputata Grațiela Gavrilescu, fostă ministră a Mediului. Gavrilescu este în prezent președintă a Biroului Executiv al PUSL, partid care îl are ca fondator pe Dan Voiculescu. 

„Pupilele” lui Hrebenciuc, Năstase, Grindeanu și Dan Voiculescu din guvernul propus de Eugen Tomac
Teodor Dulceață. Foto: dinpadure.ro

De asemenea, potrivit unui articol din 2022 publicat de Hotnews, Dulceață este finul Noricăi Nicolai, fostă eurodeputată și fruntașă a PNL, apoi a ALDE. 

Pe linia așa-zis liberală a fost avansat numele Dianei Morar. Aceasta e fostă secretar de stat la Justiție și fostă deputată. A plecat din PNL la Forța Dreptei, odată cu scindarea PNL. Surse din PNL susțin că nu mai are de ani buni legături cu PNL la nivel național sau în plan local, la Bistrița-Năsăud. De altfel, liberalii o văd ca pe o persoană deschisă mai mereu la negocieri pentru a obține o funcție. Propunerea Morar e considerată de liberali cu un singur scop, să pară că PNL are om în guvern.

Surse politice susțin că Morar și-a găsit sprijinul la Cotroceni. Iar persoana de la Cotroceni de care este apropiată este Andreea Miu, consilier prezidențial care conduce Secretariatul General al Administrației Publice. 

În perioada în Nicușor Dan era primar general Andreea Miu a fost director de cabinet al acestuia. De altfel, surse liberale apropiate de tabăra Thuma au avut cuvinte de apreciere pentru Miu, pentru că a fost echilibrată în abordarea situațiilor legate de relația lui Nicușor cu partidele.

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