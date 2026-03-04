Radicalii din Rusia nu îl mai consideră pe Trump un politician pragmatic cu care se pot negocia sfere de influență, ci o amenințare directă la adresa regimului de la Kremlin.

„Un monstru orbit de impunitate”

Această neliniște s-a transformat rapid într-o presiune publică asupra Kremlinului. Unii dintre cei mai vocali naționaliști ruși cer acum abandonarea imediată a negocierilor de pace pentru Ucraina (mediate de SUA) și intensificarea ofensivei militare.

Ei consideră că diplomația americană premergătoare atacurilor din Iran a fost doar o capcană cinică, demonstrând că Washingtonul este nedemn de încredere.

Reticența s-a transformat în atacuri verbale virulente din partea formatorilor de opinie de la Moscova.

Konstantin Malofeev (magnat naționalist conectat la Kremlin) a declarat că o Americă lipsită de principii este o amenințare globală. „Da, SUA își doresc o Europă slabă. Dar își doresc și o Rusie slabă”.

Boris Roshin (cunoscutul blogger militar „Colonel Cassad”) l-a descris pe Trump drept un „monstru orbit de impunitate”, adăugând că orice încercare de a face înțelegeri cu el reprezintă „fie prostie, fie trădare”.

La rândul său, Andrei Sidorov (proeminent academician rus) a afirmat la televiziunea de stat că Trump acționează fără ca nimeni să-l poată opri și a mers până la a regreta public faptul că președintele american a supraviețuit tentativei de asasinat din iulie 2024.

Jocul la două capete al Kremlinului

În ciuda presiunilor interne, conducerea oficială de la Moscova încearcă să mențină un echilibru diplomatic fragil. Kremlinul speră în continuare că Trump ar putea forța încheierea războiului din Ucraina în condiții favorabile Rusiei.

Prin urmare, deși diplomația rusă a condamnat atacurile din Iran, catalogându-le drept o „agresiune neprovocată”, a evitat cu strictețe atacurile la persoană împotriva lui Donald Trump.

Mai mult, Moscova nu a oferit Teheranului ajutor material sau militar, opțiunile sale fiind oricum limitate, având în vedere dependența armatei ruse de dronele de import iraniene pentru frontul din Ucraina.

Oficialii ruși au semnalat că doresc continuarea discuțiilor de pace, încercând să nu îl antagonizeze complet pe liderul de la Casa Albă, deși critică acțiunile americane din Orientul Mijlociu.

Aliații Moscovei, eliminați rând pe rând

Panica „șoimilor” ruși este alimentată de un tipar geopolitic alarmant pentru interesele lor: în timp ce armata rusă este blocată într-un război de uzură în Ucraina, administrația Trump pare să decimeze sistematic rețeaua globală de aliați ai Moscovei.

Siria: Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024, succesorul său fiind primit ulterior de Trump la Casa Albă.

Venezuela: Nicolás Maduro a fost capturat de trupele americane în ianuarie.

Iran: Liderul suprem, Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune comună americano-israeliană.

Cuba: Aliatul istoric al Rusiei se află sub o presiune tot mai mare din partea Washingtonului.

Petrol mai scump și armament mi puțin pentru Ucraina

Totuși, unii analiști ruși caută avantaje tactice în acest haos internațional. Kirill Dmitriev, trimis special al lui Vladimir Putin, a sugerat că escaladarea din Orientul Mijlociu ar putea duce la o creștere a prețului petrolului, o gură de oxigen vitală pentru bugetul de război al Rusiei.

De asemenea, o criză prelungită în Golf ar putea forța SUA să direcționeze sisteme de apărare antiaeriană și muniție către aliații din Orientul Mijlociu, privând astfel Ucraina de resurse esențiale.

În ciuda acestor posibile avantaje, concluzia generală printre ultranaționaliștii ruși este una de alertă maximă.

Filosoful Alexander Dugin, fost admirator al lui Trump, a rezumat sumbru noua realitate de la Moscova: „Dacă Iranul se prăbușește, noi suntem următorii… Este mai bine să nu avem nimic de-a face cu Trump-ul de astăzi”.

