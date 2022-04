Momentan, cauza decesului nu este cunoscută, dar managerul artistului, Jenny Vogel, a declarat pentru npr.org că acesta a murit din cauza mai multor afecţiuni de care suferea de mai mult timp.

„Am aflat cu tristeţe de moartea maestrului Radu Lupu, un prieten drag al Festivalului George Enescu şi un muzician magnific”, scrie pe pagina de Facebook a celebrului festival.

„Incredibilul pianist şi compozitor român a câştigat în 1967 marele premiu al Concursului internaţional George Enescu. Îi vom prețui pentru totdeauna modul său uimitor de a transforma muzica în magie. Cuvintele nu sunt suficiente pentru a ne exprima tristețea pentru această pierdere a întregii lumi muzicale. Maestrul Radu Lupu va rămâne pentru totdeauna în amintirea şi în inimile noastre – o adevărată legendă”, mai scrie în mesajul publicat pe pagina de Facebook a Festivalului George Enescu.

În urma anunțului, soprana Angela Gheorghiu s-a declarat profund întristată de trecerea în nefiinţă a legendarului pianist şi a dragului său compatriot, Radu Lupu.

„Va rămâne un artist sublim şi unic, prea puţin cunoscut în România, dar un geniu muzical de neîntrecut al acestei lumi”, a scris Angela Gheorghiu, pe pagina sa de Facebook.

Și celebrul violoncelistul Steven Isserlis a reacționat la anunțul morții artistului. „Devastat să aflu că Radu Lupu ne-a părăsit. El a fost nu doar unul dintre cei mai mari, calzi şi profunzi muzicieni pe care i-am auzit vreodată, ci şi un om foarte bun, plin de compasiune, modest şi amuzant şi un prieten minunat”, a scris Steven Isserlis, pe Twitter.

Ministerul Culturii a transmis că „scena românească este mai goală după plecarea marelui pianist român Radu Lupu, apreciat şi aplaudat de specialiştii şi iubitorii de muzică din întreaga lume”.

„Cu o carieră impresionantă, a marcat şi atins ascultătorii, fiind unul dintre aleşii care transforma muzica în magie. (…) Astăzi, ne-au rămas înregistrările pentru a ne bucura în continuare de harul său. Mulţumim, Radu Lupu! Odihnă veşnică”, a precizat Ministerul Culturii, într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Cariera lui Radu Lupu

Radu Lupu s-a născut la 30 noiembrie 1945, la Galaţi. La vârsta de 6 ani începe să studieze pianul cu Lia Busuioceanu şi la vârsta de 12 ani debutează cu un program complet de muzică compusă de el însuşi. Urmează liceul la Galaţi. După absolvirea Şcolii Populare de Artă din Braşov, îşi continuă studiile la Bucureşti, cu Florica Musicescu şi Cella Delavrancea. La 16 ani, în 1961, primeşte o bursă de studiu la Conservatorul din Moscova.

Radu Lupu a susţinut concerte alături de cele mai prestigioase orchestre si cei mai mari dirijori ai lumii: în 1972 el cânta în SUA, la New York, cu Orchestra din Cleveland, dirijată de Daniel Barenboim, şi cu Orchestra Simfonică din Chicago, sub bagheta lui Carlo Maria Giulini. Apoi face un turneu de doi ani în America, cu Orchestra Filarmonică din New York. Ulterior, efectuează cu regularitate turnee în Europa, Statele Unite şi în Asia.

Radu Lupu s-a retras din 2019, după ce a fost nevoit să anuleze mai multe concerte ca urmare a stării sale precare de sănătate.

