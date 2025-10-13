„Am intrat într-un sistem care este construit pe tăceri, pe pile şi pe aranjamente. Şi l-am deranjat. Am început să tai firele unei reţele care părea de neatins, să pun profesionalism în loc de obedienţă, să pun reguli în locul combinaţiilor. Cine vrea să mă oprească acum n-o face pentru România, o face pentru privilegiile pe care le pierde. Şi le va pierde. Sunt acuzat că am scos la lumină ce era ascuns. Da, aşa am făcut. Şi am de gând să o fac în continuare”, a spus ministrul USR al economiei.

Și a continuat: „În 100 de zile am schimbat criteriile de selecţie, am introdus criterii pe bază de performanţă, am început curăţenia în cele mai corupte companii. Şi ce să vezi? Cine se teme de control şi de audit lansează moţiuni. Am găsit companii de stat care funcţionau ca filialele unor partide politice. Pe mine nu mă interesează cine ce-a făcut până acum, însă sunt ferm convins că abordarea trebuie schimbată, dacă vrem să nu mai băltim în situaţia în care am fost până de curând”.

Miruță a mai spus că moţiunea AUR împotriva sa conține lucruri false și manipulatoare: „Sunt acuzaţii fără dovezi, minciuni, neadevăruri şi foarte, foarte multă manipulare. O colecţie de etichete politice reciclate cu mai multă pasiune decât cu adevăr. Şi da, vine de la AUR, un partid care de fiecare dată când nu are soluţii se uită în jurul lui să caute vinovat şi crede că e relevant pentru că se uită la alţii”.

Moțiunea simplă a fost respinsă de plenul Senatului. Au fost 34 de voturi pentru, 66 contra și 3 abțineri.