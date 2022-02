Ramona Crăciunescu de la „Survivor România” 2022, detalii despre tragedia în care și-a pierdut copilul. „Luase foc toată rulota"

În premieră, concurenții au luptat ieri în Jocul pentru Comunicare. Cu o miză care le-a adus instant lacrimi în ochi, Războinicii și Faimoșii au scos toată puterea din ei pentru a putea câștiga o poză de acasă. Cei care au reușit să primească un prim semn de la cei dragi au fost Războinicii, care au câștigat cu 10 la 5.

Cu lacrimi amare, Ramona Crăciunescu a oferit una dintre cele mai sincere și dureroase destăinuiri: „Poza asta ar fi fost întreagă dacă ar fi fost și fetița mea… și ar fi trăit.

Mi-e foarte dor de fetița mea, avea 6 ani când a trecut dincolo. Eram cu autorulota, am apucat să îi fac baie fetiței și am observat o lumină foarte puternică în oglinda băii.

Când am ieșit, luase foc toată rulota, deja incediul era avansat înăuntru. Am încercat să-l sting, dar am luat foc instant pe mână […]

Fiul meu a ieșit și iubitul meu, am încercat să urcăm pe ușa laterală, dar în foc nu poți să intri și nu poți să reziști… organismul nu te lasă, instinctul este să ieși afară și să intri la nesfârșit până-l găsești pe cel drag. Am luat foc pe mai multe părți ale corpului, dar pe ea nu am găsit-o”, a povestit Ramona în cadrul emisiunii de la Pro TV.

