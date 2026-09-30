Drumul spre Vulcanii Noroioşi intră în modernizare, după trei ani de blocaje. Când încep lucrările

Proiectul de reabilitare a drumului spre Vulcanii Noroioși, blocat timp de trei ani din cauza birocrației, a primit undă verde. Consiliul Județean (CJ) Buzău anunță că lucrările vor începe oficial luni, 5 octombrie, odată cu predarea amplasamentului către constructor.

Începe reabilitarea drumului spre Vulcanii Noroioși.

Consilierii județeni au aprobat ultima modificare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, ceea ce a redus costul total al investiției cu 45 de milioane de lei, potrivit Șansa News. Astfel, valoarea actualizată a proiectului se ridică la 242 de milioane de lei, din care contribuția proprie a CJ Buzău este de aproximativ 102 milioane de lei.

Este vorba despre proiectul „Modernizare drum judeţean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km 0 - 8+800 și DJ 220A, km 0 - 5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.

„Luni (5 octombrie 2026 n.r.) vom da ordinul de începere a lucrărilor. Avem autorizația de construire emisă”, a declarat Marcel Ciolacu, președintele CJ Buzău.

Costuri reduse cu 45 de milioane de lei

Scăderea costurilor a fost posibilă datorită modificării soluțiilor tehnice pentru adaptarea lucrărilor la specificul terenului și a preluării cheltuielilor pentru relocarea unor conducte aparținând OMV chiar de către proprietarul lor.

„Am aprobat ultimii indicatori la drumul spre Vulcanii Noroioși. Valoarea actualizată a investiției este de 242 de milioane de lei, contribuția proprie a Consiliului Județean Buzău fiind de aproximativ 102 milioane de lei. Valoarea actualizată este însă mai mică cu aproximativ 45 de milioane de lei”, a adăugat Ciolacu.

Astfel, contribuția județului a scăzut de la 147,2 milioane de lei la 102,2 milioane de lei, toate sumele fiind calculate cu TVA inclusă.

Calendarul lucrărilor: trei sectoare vizate

Proiectul, finanțat prin Programul „Anghel Saligny”, vizează reabilitarea a peste 14 kilometri de drum județean, lucrările urmând să fie finalizate în termen de trei ani. Constructorul va prelua amplasamentul luni și va anunța atunci calendarul exact al lucrărilor.

Se preconizează că tronsonul va fi împărțit în trei sectoare. Primul sector va acoperi zona podului din satul Sătuc, pe DJ102F. Al doilea sector se va concentra pe porțiunea dintre Sătuc și Policiori, iar al treilea segment va fi cel dintre Policiori și Vulcanii Noroioși, pe DJ220.