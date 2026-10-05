Digul de sud-est din Portul Tomis, construit în 1958, este în pericol major. CNSC a deblocat licitația de 81 milioane de lei, dar degradarea avansează rapid. Va rezista până încep lucrările?

Licitația de 81 de milioane de lei a fost reluată

Portul Tomis, simbol al Constanței, aflat într-o stare avansată de degradare după aproape șapte decenii de uzură, are șansa să fie salvat. După o pauză generată de o contestație, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a decis reluarea licitației pentru reparațiile capitale ale digului de sud-est, conform publicației Replica Online.

Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a lansat o procedură de achiziție publică în valoare de 81 milioane de lei, fără TVA, pentru actualizarea proiectului tehnic, organizarea de șantier și execuția lucrărilor de reabilitare a digului de sud-est al Portului Tomis și a platformei aferente.

Construit în 1958, digul nu a mai beneficiat de intervenții importante, iar starea sa actuală ridică semne de întrebare cu privire la siguranța infrastructurii portuare. Inițial, procesul de licitație a fost suspendat în urma unei contestații depuse de compania Ubitech Construcții la CNSC.

Totuși, pe 18 septembrie 2026, CNSC a dispus ridicarea suspendării procedurii. Administrația Porturilor Maritime SA a fost astfel obligată să stabilească un nou termen-limită pentru depunerea ofertelor.

Degradarea digului, o urgență critică

Starea actuală a digului de sud-est este alarmantă. Potrivit expertizelor tehnice realizate, structura suferă de tasări grave, dislocări ale blocurilor de beton cauzate de valurile mării, fisuri adânci și zone complet erodate pe platforma betonată. De asemenea, deplasările elementelor de bază pun în pericol stabilitatea întregului dig, mai ales în timpul furtunilor puternice care lovesc frecvent zona Mării Negre.

Odată ce termenul-limită pentru depunerea ofertelor va fi atins, comisia de evaluare din cadrul Administrației Porturilor Maritime va analiza dosarele tehnice și financiare.