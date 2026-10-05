Elena Udrea, mărturisiri despre ziua în care a fost arestată în Costa Rica, în urmă cu 8 ani: „Luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută prematur”

Elena Udrea a rememorat momentul arestării sale în Costa Rica, în octombrie 2018, la doar câteva zile după ce devenise mamă. Fostul ministru a vorbit despre despărțirea de fiica sa, născută prematur, și despre perioada de detenție care a urmat.

Elena Udrea și-a amintit una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. În octombrie 2018, ea a fost arestată în Costa Rica, în baza unei notificări roșii Interpol, după condamnarea definitivă din dosarul „Gala Bute”. Arestarea a avut loc pe o arteră publică din San Jose.

La acel moment, fiica sa, Eva, avea doar câteva zile. Într-un mesaj publicat la opt ani de la acel episod, Elena Udrea a pus accentul pe despărțirea de copil și pe perioada petrecută ulterior în detenție.

„Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută prematur! După trei luni în pușcărie, statul român însuși a recunoscut că am fost judecată ilegal și a cerut eliberarea mea. Arestată pentru că l-am adus pe Bute să boxeze în România! O fetiță de nici două săptămâni a rămas fără mamă”, a scris Udrea pe Facebook.

A fost arestată la scurt timp după ce a devenit mamă

Elena Udrea se afla în Costa Rica în perioada în care a devenit mamă. Fiica sa, Eva, s-a născut prematur, iar arestarea de pe 3 octombrie 2018 a dus la separarea celor două.

Potrivit relatărilor din momentul respectiv, poliția din Costa Rica a pus în aplicare solicitarea autorităților române. Elena Udrea a fost oprită în jurul orei 10:00, într-o zonă publică din sectorul Sabana Oeste. Arestarea a avut loc în contextul condamnării sale la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, pentru luare de mită și abuz în serviciu.

Ce s-a întâmplat ulterior în dosarul „Gala Bute”

În decembrie 2018, Curtea Constituțională a decis că prevederile legale referitoare la constituirea completurilor de cinci judecători nu fuseseră respectate. În urma acestei decizii, condamnarea din dosarul „Gala Bute” a fost suspendată, iar Elena Udrea a fost eliberată din arestul din Costa Rica și s-a întors în România.

Ulterior, în aprilie 2022, Înalta Curte a respins contestația în anulare formulată de Elena Udrea, iar condamnarea la șase ani de închisoare a rămas în vigoare. După ce a părăsit România și a ajuns în Bulgaria, Elena Udrea a fost extrădată și încarcerată în România în iunie 2022.

Elena Udrea a executat aproape patru ani din pedeapsă

Elena Udrea a ajuns din nou în penitenciar în România în iunie 2022. În mai 2025, Tribunalul Prahova a dispus deducerea din pedeapsa sa a unor perioade de detenție executate anterior, inclusiv cele din Costa Rica și Bulgaria.

La 17 iulie 2025, Tribunalul Prahova a decis definitiv liberarea condiționată a fostului ministru. Udrea executase trei ani și zece luni din pedeapsa de șase ani. La ieșirea din penitenciar, aceasta a spus că nu intenționează să revină în politică și că vrea să se concentreze asupra familiei și fiicei sale.

„Vreau să recuperez tot timpul pierdut”

După eliberare, Elena Udrea a vorbit în repetate rânduri despre timpul petrecut departe de fiica sa. Eva a împlinit recent opt ani, iar fostul ministru spune că vrea să recupereze anii în care nu a putut fi alături de ea. „Vreau să recuperez tot timpul pierdut. Familia este pe primul loc acum”.