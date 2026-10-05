Familia lui Gabriel Torje, dată afară din patru locuințe. Detalii neștiute din viața concurentului „Asia Express” 2026

Gabriel Torje a fost invitat recent în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, unde a vorbit despre familia lui. Concurentul Asia Express 2026 a scos la iveală detalii neștiute din copilăria sa. Familia fostului fotbalis a fost nevoită să schimbe patru locuințe.

Întrebat de Cătălin Măruță cât de importantă a fost familia în tot ceea ce a realizat de-a lungul vieții, fostul internațional român a mărturisit că aceasta reprezintă cea mai mare bogăție pe care o poate avea un om.

„Cred că pentru toată lumea ar trebui să fie cea mai importantă valoare a noastră și cea mai mare bogăție trebuie să fie familia. Oamenii care te cresc, oamenii care te învață cum să-ți croiești drumul în viață. Și la mine, chiar dacă noi am fost o familie, nu știu dacă neapărat cu nevoi foarte multe, n-am fost o familie care să avem o situație financiară foarte, foarte bună.

Nu ne-au lipsit multe, n-am avut credite, n-am avut nici averi, dar cum m-au învățat pe mine părinții mei să cresc și cum au crescut, cred că pot să trăiesc în orice condiții, oricând, pentru că știu cum e să trăiești și fără și cu”, a spus Torje.

„Să trăiești fără este și faptul că la un moment dat erați dați afară din casă, din casă în casă, până când, la un moment dat s-a făcut schimbarea asta de vreo 4-5 ori?”, l-a întrebat Cătălin Măruță.

„Da. În perioada aceea, imediat după anii 90, începuseră să revendice toți cei din străinătate case naționalizate. Cine avea relațiile mai bune, naționaliza câte o casă și o lua și o găsea acum. Noi am fost dați afară la propriu, pentru că nu venea și te anunța mâine plecea afară din casă, dar îți dădea o lună, termen, să te muți. Tu făceai o cerere la primărie, ți se dădea în altă parte. Până când la un moment dat nu s-au mai găsit alte case. Au fost 5 case la rând.”